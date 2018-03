Điện thoại Nokia E6 có khả năng kết nối tốc độ cao và bảo mật cho doanh nghiệp, trải nghiệm duyệt web nhanh chóng cùng Ovi Maps phiên bản nâng cao đảm nhiệm được việc định hướng và chỉ đường hiệu quả cho người dùng.

Điện thoại Nokia E6 kế thừa dòng doanh nhân E71 và E72. Ảnh: Hà Mai.

Điểm nổi bật của E6 là ngoài bàn phím QWERTY, người dùng còn điều khiển được điện thoại thông qua màn hình cảm ứng VGA có mật độ điểm ảnh 326 ppi. Máy có bộ nhớ trong 8 GB và hỗ trợ thẻ nhớ microSD 32 GB, tích hợp camera 8 chấm và đèn flash LED kép.

Nokia E6 cài sẵn nhiều nội dung như World Traveller, ứng dụng phát Wi-Fi JokuSpot Premium. Điện thoại còn hỗ trợ tối đa 10 hộp thư và cập nhậy trạng thái theo thời gian thực của mạng xã hội. Tính năng USB on the GO giúp người dùng chia sẻ thông tin một cách dễ dàng và nhanh chóng., bảo vệ thông tin với F-Secure Mobile Security.

Người dùng Nokia E6 có thể truy cập trực tiếp vào hệ thống mạng công ty qua giao thức Mail for Exchange và Microsoft Communicator Mobile cùng các cổng thông tin mạng nội bộ tích hợp sẵn trong máy chủ Microsoft Share Point. Hơn nữa Mail for Exchange của Microsoft cũng được Nokia hỗ trợ mã hóa dữ liệu và xác thực thông qua chứng chỉ.

Điện thoại Nokia E6 được bán tại Việt Nam vào giữa tháng 7 với giá 7.890.000 đồng.

Hà Mai