Nokia không đạt mục tiêu trong quý II

Di động giá rẻ của Nokia đang bị cạnh tranh mạnh ở châu Á.

Một trong những xu hướng mới được các tên tuổi mới nổi ở châu Á chọn lựa là sản xuất smartphone, sử dụng hệ điều hành Google Android miễn phí và gắn kết với các nhà mạng, khách hàng địa phương.

Trong khi đó, trên phân khúc smartphone cao cấp, Nokia hiện đang chịu áp lực lớn với Apple, RIM và sự lớn lên của Android.

"Ba năm trước đây, vị trí của Nokia trên thị trường mới nổi là không thể xuyên thủng, nhưng chi phí thấp và quy mô phát triển chipset đã giúp một số nhà sản xuất châu Á chiếm phị phần với một mức giá cạnh tranh", Geoff Blaber, nhà phân tích của CCS Insight bình luận.

Tuần trước, Nokia đã từ bỏ một số mục tiêu trong quý, nguyên nhân được cho là xuất phát từ những khó khăn ở Trung Quốc và châu Âu. Cổ phiếu của hãng cũng đã giảm tới 18%, điều này cho thấy sự hoài nghi về chiến lược hợp tác với Microsoft sản xuất smartphone chạy Windows Phone.

Tuy nhiên, trận chiến trên thị trường di động giá rẻ được cho là còn khó khăn hơn. Nokia đã dựa vào nhãn hiệu và hệ thống phân phối để tiêu thụ tới 1,7 tỷ chiếc di động ở các thị trường mới nổi.

Nhưng ZTE và Huawei Technologies là những đối thủ lớn, hai tên tuổi này có truyền thống kinh doanh thiết bị mạng và đang đẩy mạnh vào phân khúc điện thoại di động.

Các tên tuổi như Huawei đang đầu từ vào thị trường smartphone.

ZTE dự kiến sẽ xuất xưởng 80 triệu chiếc di động trong năm nay, tăng một phần ba so với 60 triệu chiếc năm ngoái. Trong khi đó, Huawei cũng sẽ đưa ra thị trường 60 triệu điện thoại, các thiết bị này không chỉ giới thiệu ở Bắc Kinh, mới đây hãng đã có một buổi trình diễn ở Milan để nâng cao tên tuổi.

"Họ đã quen thuộc với các nhà mạng", Melissa Chau, Giám đốc nghiên cứu các thiết bị mạng của IDC châu Á - Thái Bình Dương, nhận đinh. "Ở tầng giá rất thấp, những chiếc di động siêu rẻ của họ đang chiến một lượng lớn trong lượng hàng đưa ra thị trường cho các nhà mạng".

Nhu cầu điện thoại giá rẻ đã tăng lên ở các thị trường mới nổi khi từ sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2009. Tuy nhiên, doanh số bán di động của Nokia đã hạ liên tiếp trong ba quý. Từ tháng Giêng đến tháng Ba, Nokia đã bán 84,3 triệu máy không phải smartphone, giảm 2% so với một năm trước đó.

Cuộc chiến với các tên tuổi nhỏ hơn đã bắt đầu từ hai năm trước. Những thiết bị "no name" tại đây, sử dụng chipset Mediatek hoặc Spreadtrum Communications Inc đang kiểm soát 45% thị trường Trung Quốc, trong khi "miếng bánh" của Nokia giảm từ 19 tới 33% trong hai năm.

Điện thoại "no name" của Trung Quốc cũng đang bành trước đến châu Phi, Ấn Độ, Mỹ La tinh, Nga. Các nhà phân tích cho biết, bước tiếp theo của các tên tuổi này sẽ là smartphone chạy Android nguồn mở giá rẻ.

Thanh Hằng