Cuộc thi toàn quốc Sinh viên với An toàn thông tin 2012

Cuộc thi toàn quốc Sinh viên với An toàn thông tin 2012 được Hiệp hội an toàn thông tin VNISA phối hợp tổ chức với Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo). Cuộc thi thu hút 49 đội đến từ 25 trường Đại học ở ba miền Bắc, Trung và Nam. Sau vòng sơ khảo, 6 đội lọt vào vòng chung kết là BKITIS (ĐH Bách Khoa TP HCM), ISIT1-DTU (ĐH Duy Tân, Đà Nẵng), HSEC (ĐH Hoa Sen, TP HCM), INFOSEC (HV Kỹ thuật mật mã, Hà Nội), K54CNTT (ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội) và ACT (HV Kỹ thuật mật mã).

Chủ đề cuộc thi gồm 5 nội dung: An toàn mạng máy tính, cơ sở dữ liệu và ứng dụng; An toàn Internet và thương mại điện tử; Phân tích thiết kế hệ thống an toàn thông tin và tiêu chuẩn đánh giá an toàn thông tin; Quy định và luật pháp về an toàn thông tin; Các kỹ thuật cơ bản trong an toàn thông tin (mã hóa, chứng thực số, chống mã độc hại, tường lửa...)

Đại diện đội ISIT1-DTU bốc thăm đề thi.

Ban tổ chức cho hay, đề thi năm nay có nhiều đổi mới và không còn khô khan như các năm trước. Câu hỏi được đưa ra dưới dạng một trò chơi và sinh viên sẽ phải vượt qua các "chướng ngại vật".

Theo Ban tổ chức, sinh viên ngày nay không chỉ cần kiến thức về an toàn thông tin mà còn cần biết ngoại ngữ. Vì vậy, đề thi được soạn bằng tiếng Anh.

Chính vì thế, nhiều em đã phải nhờ đến công cụ Google Translate để dịch câu hỏi.

Thành viên ban tổ chức khuyến cáo, thí sinh có thể tự do truy cập Internet để tra cứu, tuy nhiên nếu các em chat hoặc gửi đề ra ngoài thì sẽ bị phạt. Các đội có thể tùy ý tải các công cụ cần thiết để thực hiện bài thi.

Thí sinh nữ duy nhất lọt vào vòng chung kết.

Đề thi hấp dẫn nhưng tương đối khó.

Có tất cả 30 câu hỏi và thời gian làm bài lên tới 8 tiếng.

Nhiều thí sinh tỏ ra căng thẳng.

Toàn cảnh cuộc thi chung kết. Các đội có những cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục đến phút cuối. Đội BKITIS (ĐH Bách Khoa TP HCM) nhận giải nhất. Đội trưởng Lê Hồng Thiên bày tỏ niềm vui trước những cố gắng của toàn đội, đồng thời chia sẻ cuộc thi mang đến cho em những kiến thức về an toàn thông tin chưa được dạy ở trường. Giải nhì thuộc về INFOSEC và giải ba được trao cho K54CNTT.

Châu An