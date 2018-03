Dân 'prồ' chuộng máy số Canon

Đầu tiên, máy ảnh cần có tốc độ bắt hình thật nhanh. Thông số quan trọng nhất của một máy ảnh dành cho việc chụp các hoạt động thể thao chính là tốc độ bắt hình (tốc độ xử lý). Thông thường, các camera số khi nhấn nút chụp thì thời gian máy bắt hình từ 0,5 đến 2 giây để hoàn thiện xong tấm hình. Để chụp thể thao, khi tậu máy, bạn nên tham khảo trước thông số này. Cách thức kiểm tra cũng rất dễ dàng, bạn chỉ cần mở máy và nhấn nút chụp. Thời gian từ lúc bạn bấm cò đến lúc máy chụp được ảnh và hiển thị lên màn hình LCD chính là tốc độ bắt hình của máy.

Tiếp theo, hãy giảm dung lượng và chất lượng ảnh trên Menu . Khi chụp, chip xử lý của camera số sẽ phải làm việc một khoảng thời gian nhất định để thu nhận hình ảnh. Vì thế nếu trên Menu điều chỉnh, bạn để dung lượng càng lớn, chất lượng ảnh càng cao thì làm cho chip hoạt động càng nhiều, thời gian chờ đợi để chụp tấm tiếp theo càng dài hơn gây không thuận lợi cho việc lưu giữ khoảnh khắc vàng. Bạn chỉ nên nén JPEG. Các định dạng không nên dùng như TIFF, NEF… chỉ thích hợp để chụp chân dung hay phong cảnh.

Trong thời đại thẻ nhớ có dung lượng lớn ngày một tăng để có thể chụp được nhiều ảnh thì bạn vẫn nên tham khảo đôi chút. Trong việc tăng tốc độ chụp ảnh, thẻ nhớ với dung lượng nhỏ lại cần thiết hơn các thẻ nhớ có bộ nhớ lớn . Card càng nhiều Megabyte càng làm hao pin, tốn điện nhiều pin hơn bởi khi ấy chip xử lý mất nhiều thời gian hơn trong việc tìm khu vực trống để lưu ảnh. Tốt nhất bạn nên thủ sẵn nhiều thẻ nhớ “loại bé” thay vì chỉ một “anh to đùng”. Một lợi ích khác cũng khá quan trọng của việc dùng card cho camera số đó là loại dung lượng nhỏ tiện lợi hơn, an toàn hơn nếu chẳng may thẻ nhớ của bạn bị trục trặc đột xuất ngay khi đang chụp. Với nhiều card đã có trong tay bạn không bị mất tất cả file trong đó do ảnh đã được chia ra ở các thẻ nhớ khác nhau.

Giảm thời gian canh nét là một cách giúp bạn không bị lỡ những bức hình mong muốn. Thông thường, khi chụp ảnh, bạn phải nhấn nhẹ nút chụp để máy canh nét đối tượng cần chụp mất 1/2 cho đến vài giây rồi mới nhấn chụp. Trong việc chụp hình thể thao thì bạn không nên thao tác mất nhiều thời gian như vậy.Vì chỉ cần trong một vài tích tắc ngắn ngủi đó thôi, khoảnh khắc ấn tượng nhất, đẹp nhất có thể tiêu tan đi mất. Do vậy, bạn cần phải dự đoán trước, thậm chí nắm chắc tình huống hay nhất bằng cách liên tục hướng máy về phía đối tượng, nhấn nhẹ nút chụp cho máy canh nét liên tục và “bắn” luôn khi cần. Vậy là bạn có thể giảm đáng kể thời gian canh nét của máy.

Tuyệt đối không dùng đèn Flash đối với ảnh thể thao . Điều này là hiển nhiên khi bạn chụp những tấm ảnh liên tiếp nhau. Việc nạp lại năng lượng cho đèn flash sẽ làm tăng thời gian chờ giữa các tấm ảnh. Vì vậy, hãy tắt flash và chỉ dùng khi điều kiện ánh sáng quá yếu và đối tượng cần chụp cũng phải gần trong khoảng mà đèn chớp với tới.