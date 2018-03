Máy in 3D (3D printer) là thiết bị có thể tái tạo vật thể dưới dạng hình khối như thật từ đèn ngủ, cốc, ly cho đến các bộ phận trong ôtô... sau khi vẽ mô hình chúng trên máy tính. Công nghệ này đã bớt đắt đỏ hơn trước và đang dần thâm nhập vào cuộc sống hàng ngày, hứa hẹn mang đến bước đột phá trong sản xuất giống như việc in ấn trên desktop đã cách mạng hóa quá trình xuất bản.

Khi máy in 3D phổ biến trong các hộ gia đình, ai cũng có thể tạo ra các đồ dùng dự phòng dễ dàng như chìa khóa nhà, văn phòng, ôtô... Tuy nhiên, người ta cũng bắt đầu nhận thấy mặt trái của nó. Ví dụ, một thành viên của công ty sản xuất khóa Sportsfreunde Der Sperrtechnik-Deutschland e.V. (Đức) đã sử dụng máy in này để in chìa mở khóa còng của cảnh sát Hà Lan. Ông ta đo và sản xuất chính xác chỉ bằng bức ảnh chụp chiếc chìa treo ở thắt lưng của cảnh sát cùng một thuật toán cơ bản để ước tính tỷ lệ, sau đó còn chia sẻ ảnh lên mạng để bất cứ ai cũng có thể thử nghiệm.

Chìa khóa còng được in bằng máy in 3D.

Trước đó, theo báo PC World (Mỹ), vào tháng 9/2011, một băng đảng ở Mỹ đã bị bắt sau khi trộm hơn 400.000 USD thông qua đầu đọc thẻ giả. Đáng chú ý là các thiết bị có thể gắn vào máy ATM và lưu lại thông tin thẻ của người dùng này được tạo từ máy in 3D và trông hoàn toàn giống đầu đọc thật. Hay từ năm ngoái, công ty cung cấp dịch vụ in ba chiều i.Materialise nhận được đơn đặt hàng in đầu đọc ATM nhưng các kỹ sư đã nghi ngờ và từ chối.

Trang Thingiverse của hãng Makerbot khuyến khích mọi người chia sẻ những ý tưởng và mẫu in 3D mà họ đã thực hiện ở nhà và một thành viên đã đăng kế hoạch in khẩu súng AR-15 có thể bắn 800 viên trong một phút.

Đầu đọc thẻ giả bằng 3D printer.

Có thể thấy, máy tin 3D trong tương lai sẽ giúp kẻ xấu thâm nhập nhà, ăn trộm tiền và tạo các vũ khí không cần đăng ký. Michael Weinberg, luật sư và là tác giả cuốn It Will Be Awesome If They Don't Screw It Up (Nó sẽ rất tuyệt nếu như không bị bóp méo) cho rằng dù nguy hiểm, hiện chưa phải lúc loại bỏ hay kìm hãm công nghệ 3D bởi chưa ai biết chúng sẽ thịnh hành và biến đổi cuộc sống như thế nào, cũng như không ai rõ Internet sẽ ra sao vào năm 1992.

Châu An