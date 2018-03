Interxion, một công ty của Hà Lan, đã phải thuê mặt bằng để đặt data center tại 11 quốc gia trên thế giới. Công ty này mới đây đã nghiên cứu thành công giải pháp dùng nước biển vùng Baltic để làm mát cho hệ thống máy chủ của họ tại chi nhánh ở Stockholm (Thụy Điển).

Điện năng để làm mát hệ thống máy chủ thường chiếm hầu hết chi phí vận hành của các data center. Các công ty phải dùng hệ thống làm mát cơ khí lớn, nhưng một số hệ thống thường chọn các kỹ thuật tỏa nhiệt hay bay hơi như là một giải pháp chi phí thấp để thay thế.

Nước biển có thể dùng cho hệ thống làm mát máy chủ data center. Ảnh: Geek.

Nước biển là một tùy chọn khác nhưng rõ ràng là một giải pháp hiệu quả. Interxion đã hợp tác với một đối tác địa phương ở Thụy Điển, cung cấp hệ thống ống dẫn nước biển trị giá khoảng 1 triệu USD để làm mát cho hệ thống data center của họ tại đây. Lex Coors, CEO của Interxion, cho biết họ đã có thể thu hồi khoản đầu tư này lại chỉ trong khoảng một năm, với “chi phí” nước biển tương đương khoảng 0,03 USD mỗi kWh.

Giải pháp làm mát bằng nước biển trước đây đã được nhiều công ty tại vùng Bắc Âu sử dụng, trong đó có cả data center của Google ở Phần Lan. Điểm khác biệt ở hệ thống làm mát của Interxion là có thể tái sử dụng cùng một lượng nước biển tại nhiều data center khác nhau, giúp tiết kiệm chi phí một cách hiệu quả hơn.

Nhiệt độ của nước biển khi được đưa vào hệ thống data center thứ nhất là 6 độ C và khi ra khỏi hệ thống này là 12 độ C. Nó được đưa tiếp vào hệ thống thứ hai và có nhiệt độ 18 độ C khi đi ra. Tiếp tục vào hệ thống thứ ba và ra khỏi với nhiệt độ 24 độ C. Cuối cùng, lượng nước biển này được đưa vào một máy đun để sử dụng cho hệ thống sưởi tại gia đình và văn phòng ở địa phương.

Trước khi bắt đầu dự án này, tiền điện một năm mà Interxion phải chi vào khoảng 2,6 triệu USD để làm mát cho 1 megawatt lưu lượng tải hệ thống máy chủ của họ. Hiện nay, chi phí này khoảng 5,4 triệu USD để làm mát cho hệ thống 5,5 megawatt.

Do hợp tác với một đơn vị thứ ba để cung cấp nước biển, Interxion sẽ không thể đảm bảo nguồn cung cấp không gặp trường hợp gián đoạn. Do đó, công ty này vẫn phải dùng đến giải pháp hệ thống làm mát cơ khí để dự phòng.

Tuy nhiên, chính phủ Thụy Điển gần đây đã yêu cầu đối tác của Interxion ngưng việc bơm nước biển. Theo ông Coors cho rằng, yêu cầu này có thể là nhằm lý do bảo vệ loài sứa biển. Sắp tới, Interxion phải tìm kiếm nguồn nước từ một số dòng sông và hồ ở châu Âu để thay thế nước biển.

Huy Thắng