Trong thông báo trước trên các phương tiện truyền thông, chương trình "Tri ân sự tín nhiệm" của Samsung được tổ chức tại hai điểm tại Hà Nội và TP HCM vào 9h sáng ngày 7/10, cho phép 30 khách hàng đầu tiên (mỗi điểm) được quyền đổi Galaxy Note lên Galaxy Note II miễn phí hoàn toàn, 170 khách hàng sau đó sẽ được mua Note II với ưu đãi giảm 30% giá niêm yết chính thức.

Thông báo hoãn chương trình tại Hà Nội của Samsung. Nhưng kế hoạch trên đã bất ngờ được Samsung thay đổi sát giờ chót. Trong thông cáo gửi đến VnExpress sáng nay, hãng Hàn Quốc cho biết chương trình tại Hà Nội sẽ được hoãn và chuyển thành hình thức trực tuyến (online), thông tin cụ thể sẽ được thông báo lại trên các phương tiện truyền thông. "Vì lý do an ninh, đại diện chính quyền địa phương đã đề nghị Samsung tạm dừng chương trình để đảm bảo trật tự tại khu vực", hãng Hàn Quốc gửi lời xin lỗi, giải thích với lý do khách quan.

Trong khi đó chương trình tại TP HCM cũng không thể thực hiện theo đúng kế hoạch ban đầu, dù vẫn tổ chức vào sáng ngày 7/10/2012 tại địa điểm đã thông báo. Do tình hình thời tiết không thuận lợi (trời mưa lớn), và số lượng người tham gia chương trình đông hơn rất nhiều so với dự kiến", Samsung đưa ra lý do hãng chuyển sang tổ chức hình thức rút thăm để mua máy theo các ưu đãi, thay vì hình thức chọn người đến trước như ban đầu. Hãng cho biết, hình thức này được đa số người tham gia ủng hộ.

Tuy nhiên trước sự thay đổi trên, một số khách hàng cảm thấy không hài lòng với chương trình của Samsung, cho rằng chương trình tổ chức tại Hà Nội thiếu chuyên nghiệp dù việc hoãn lại là vì lý do khách quan.

Nhiều chia sẻ không hài lòng trên mạng ngay trong đêm và sáng ngày 7/10. Mod của một diễn đàn công nghệ cho biết anh cùng với nhiều người khác đã xếp hàng ngay từ chiều ngày 6/10 để tham gia chương trình, khi chương trình được thông báo hoãn vào khoảng 23 giờ đêm 6/10 thì không có thông tin đưa ra chính thức, mà chỉ có các thông báo ngắn trên mạng xã hội và diễn đàn.

Nhiều người xếp hàng tại Hà Nội cho biết, họ đã phải đi từ Hải Dương, Hải Phòng hay Vĩnh Phúc tới Hà Nội để xếp hàng trong hơn nửa ngày, nhưng khi chương trình bị hoãn thì lại không nhận được thông báo chính xác và có xác nhận chính thức. Điều này khiến sau khi giải tán, không ít người lại tiếp tục quay lại để xếp hàng theo đợt mới vì nghĩ chương trình vẫn sẽ diễn ra bình thường.

Nhiều người đội mưa đợi mua Note II sớm để nhận ưu đãi nhưng cuối cùng chương trình lại chuyển sang bốc thăm. Trong khi đó việc chuyển sang hình thức bốc thăm tại TP HCM khiến cho một số người tham gia tỏ không hài lòng. MR Tj, thành viên trên diễn đàn Tinhte cho rằng cách tổ chức chương trình gây mất uy tín với người dùng khi đưa ra thay đổi hình thức vào sát giờ chót. Có ý kiến cho rằng, hình thức ưu đãi mới là không công bằng vì thực tế họ đã phải đợi trong mưa từ trước đó rất lâu, nhưng cuối cùng lại chưa chắc đã được mua ưu đãi giống như những người sáng hôm sau mới đến.

Giải thích về việc này, Samsung cho biết sẽ phát trực tiếp voucher 1,5 triệu đồng mua phụ kiện cho khách hàng muốn mua Note II đã đến sớm. Ngoài ra Samsung còn tăng thêm 50 suất bốc thăm giảm giá 30% cho khách hàng tại TP HCM ngay trong buổi sáng nay và 50 suất cho Hà Nội dưới hình thức online. Động thái này của hãng đã nhận đuợc những phản hồi tích cực từ phía nguời tham dự sự kiện sáng nay.

Tuấn Anh