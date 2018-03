Miami Vice - quy tụ toàn 'sao' / Hình nhân liễu gai / Madagascar - xứ sở thần tiên

Nằm trong bối cảnh Ngũ đại Thập quốc, thời kì hỗn loạn và suy tàn nhất trong lịch sử phong kiến Trung Hoa (907-960), bởi sự cát cứ phân tranh làm cho nhân dân lầm than, Dạ Yến là một truyền thuyết về người con gái xinh đẹp, tài ba và thông minh mang tên Vương Uyển Nhi (Chương Tử Di đóng). Lên ngôi Hoàng hậu ngay từ khi rất trẻ nhưng Uyển Nhi luôn ý thức được giá trị nhan sắc của mình.

Đức vua đột ngột băng hà còn Hoàng hậu tiếp tục làm cả triều thần bất ngờ và căm phẫn khi tuyên bố tái giá cùng vua Lí (Cát Ưu đóng), em trai tiên đế. Vốn dành cho thái tử Vô Loan (Ngô Ngạn Tổ), con trai người chồng quá cố, một tình cảm trong sáng từ thời thiếu nữ, dường như với cô chỉ còn cách này mới có thể tìm được sự bình yên và bảo vệ người mình yêu.

Từ sau cái chết đáng ngờ của vua cha, Vô Loan hoàn toàn suy sụp và tuyệt vọng, nên tìm vui trong thiên nhiên và thả hồn theo những khúc nhạc sầu bi, đa cảm. Chẳng ngờ, anh liên tục bị truy sát bởi những đội quân giấu mặt và thoát chết chỉ trong gang tấc. Trở về cung khi ngờ ngợ biết được kẻ chủ mưu ám sát tiên phụ, hoàng tử đa sầu đa cảm vốn không màng chuyện đua tranh chính trị nay nhức nhối với ý định trả thù. Anh còn phải đấu tranh giữa tình yêu vô thức chỉ trong tâm tưởng với hoàng hậu trẻ và tìm bóng nàng nơi tiểu thư Thanh Nữ (Châu Tấn), con gái Ân tể tướng, người đã được hứa hôn với anh, và cũng yêu anh bằng tất cả tình yêu mù quáng, chân thành.

Tất cả rơi vào vòng xoáy của tham vọng, của tình yêu và của cả hận thù. Để rồi khi vua Lí tuyên bố triệu tập quần thần dự buổi tiệc giữa đêm vào một giờ tối kỵ - điều hiếm khi trong lịch sử - mỗi người đều hiểu rằng, khoảnh khắc quyết định cuối cùng đã đến. Cả nhà vua, Hoàng hậu, cha con Ân tể tướng cùng lặng lẽ duổi theo những toan tính riêng mình. Và khi chiếc hộp Pandora, vốn đại diện cho những bí mật xấu xa (theo Thần thoại Hy Lạp) được mở ra, máu tiếp tục chảy và con người phải trả giá đắt cho tham vọng không có điểm dừng của mình.

Bộ phim có tên tiếng Anh The Banquet này phỏng theo vở bi kịch Hamlet của Shakepears. Không thuộc thể loại kinh dị nhưng phim làm cho người ta gai người bởi những hồn ma trắng toát phảng phất với những vũ khúc ai oán, u uất. Đây chính là những linh hồn chất chứa những tham vọng còn chưa thực hiện được, đang day dứt, vương vấn bởi nợ trần, hoặc chịu oan uổng mà chưa được giải thoát. Cả cung điện cũng là một hồn ma, nơi giam giữ cả ước mơ và thời son trẻ đầy nhựa sống.

Với Dạ Yến, người xem như ngợp trong cung điện tráng lệ, lấp lánh vàng son nằm trên đỉnh thác nước đẹp lung linh khiến phim được mệnh danh là bữa tiệc tốn kém với kinh phí tới 20 triệu Mỹ kim. Hầu hết các khuôn hình của toàn bộ thước phim dài 129 phút này đều tuyệt đẹp, trong nét từ rừng trúc, hoang mạc phủ đầy tuyết trắng, như hay những phố xá tấp nập, những cảnh giao đấu. Sự sắc nét này làm các pha giao đấu, hành quyết tử tội, tàn sát tắm máu càng thêm tường tận đến hãi hùng. Trang phục màu đỏ tươi thể hiện tham vọng, quyền uy của con người được khai thác triệt để nhất, đặc biệt là khi Uyển Nhi rực rỡ trong đại lễ "tái" sắc phong hoàng hậu.

Phim trường rộng như một sân bóng đá làm khung cảnh hoàng cung càng trở nên lộng lẫy, choáng ngợp. Sự kết hợp của kỹ xảo và các cảnh thực với dàn diễn viên quần chúng có lúc quy tụ hơn 500 người, khiến phim tăng thêm phần thuyết phục. Bởi là một bộ phim điện ảnh nghệ thuật đầy chất thơ, phần võ thuật, được Yuen Wo-Bing chỉ đạo, thể hiện thay đổi đa dạng theo nhiều cung bậc, tốc độ khác nhau, lúc quyết liệt, đẫm máu, lúc lãng mạn bay bổng.

Hình ảnh này sẽ không đủ sức đi vào lòng người nếu không có phần nhạc nền được nhà soạn nhạc tài ba Tan Dun khéo léo chọn lọc, giúp làm thăng hoa những cảm xúc đẹp của phim. Là bộ phim thời cổ xưa, Dạ Yến hiển nhiên không thiếu được các vở kịch cổ điển của Trung Hoa, nhưng được lồng ghép tinh tế với các thể loại âm nhạc hiện đại dễ "ngấm" như rock'n roll, ballet và thậm chí cả opera. Sự kết hợp này làm nó cũng có bản sắc riêng, khác hẳn với Ngoạ hổ tàng long hay Anh Hùng, cũng do Tan Dun sáng tác.

The Banquet giúp đạo diễn 48 tuổi Phùng Tiểu Cương nâng lên tuổi mình lên ngang hàng Trương Nghệ Mưu và Trần Khải Ca về mặt thương mại. Ông từng chiếm được cảm tình của công chúng kể từ sau serie phim đình đám như Thiên hạ vô tặc, Điện thoại và Gone Forever with my Love....

Dạ Yến có sự góp mặt của dàn diễn viên đang được yêu mến hiện nay như Chương Tử Di, Cát Ưu, Châu Tấn và Ngô Ngạn Tổ. Cái khó của họ khi nhập vai vào phim là mỗi nhân vật họ đảm nhiệm đều dường như có hai bộ mặt.

Với vẻ đẹp kiểu Á Đông, Chương Tử Di từng nổi danh bởi một loạt phim nhựa ăn khách như Ngoạ hổ tàng long, Thập diện mai phục và bộ phim gây tiếng vang lớn Hồi ức của một geisha. Bộ phim là một thành công mới của cô vì hoàng hậu Uyển Nhi là một vai diễn có nội tâm phức tạp, lúc ngây thơ trong sáng, có lúc lại vô cùng quỷ quyệt.

Cát Ưu là một người có bề dày diễn xuất và cũng là gương mặt xuất hiện nhiều nhất trong các phim của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Tên tuổi ông đi vào lịch sử điện ảnh Trung Quốc kể từ sau phim các phim Phái vương biệt cơ và Phải sống (To Live). Trong đó To Live giúp ông đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes.

Diễn viên có khuôn mặt nam tính Ngô Ngạn Tổ nhận được sự dìu dắt tận tình của ngôi sao điện ảnh Thành Long, và từng tham gia khá nhiều phim hành động như Gen-X Cops, Purple Storm, Naked Weapon và 2000 AD. Với vai diễn nhỏ nhưng ấn tượng trong phim New Police Story, Ngô Ngạn Tổ đã "rinh" về giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại giải Kim Mã lần thứ 41.

Nàng thanh nữ Châu Tấn được yêu mến từ sau hàng loạt phim truyền hình, tiêu biểu có vai Tú Hoà trong Mùa quýt chín, Hoàng Dung trong Anh hùng xạ điêu. Các phim nhựa Hollywood Hong Kong và Perhaps Love lần lượt giúp cô được đề cử vào giải Kim Mã lần thứ 39 và phim sau được chọn làm phim bế mạc Liên hoan phim Venice lần thứ 62.

Dạ Yến khởi chiếu tại các rạp tại TP HCM từ ngày 29/9 và đem về cho công ty điện ảnh Thiên Ngân doanh thu 2 tỷ đồng. Phim đã được trình chiếu tại rạp ở Hà Nội từ ngày 27/10.

