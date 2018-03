Di động Samsung và 3 cái nhất / Sáng tạo lấy cảm hứng từ Samsung Ultra / Samsung E500 - 'dế' cho chị em / Samsung i320N mang bàn phím QWERTY / Samsung V900 - bản Ultra màu xanh nước biển / Samsung X830 nhiều màu

Samsung D830 mỏng 9,9 mm. Ảnh: Portablegear.

Trông mỏng manh vậy nhưng nhờ màu đen bao phủ cả thân máy nên trông D830 rất chắc chắn. Thực ra mà nói, từ màn hình, pin, khe cắm thẻ Sim đến máy ảnh đều được gia cố bằng kim loại nên an toàn tuyệt đối, không sợ rơi, hỏng. Cái giá của sự chắc chắn này là trọng lượng (91,5 gram) – nặng hơn so với những điện thoại Samsung khác. So với D900 và X820, hai mẫu còn lại trong bộ Ultra, D830 bám bụi, đặc biệt là ở màn hình ngoài mỗi khi để máy trong túi.

Nhìn qua, D830 nhỏ hơn Nec L1 một chút (Nec L1 dày 11 mm). Kích thước 103 x 54 x 9,9 đảm bảo cho điện thoại một màn hình rộng 2,3 inch. Sườn trái là phím chỉnh âm lượng, giắc cắm tai nghe còn bên phải là khe cắm thẻ nhớ. Tuy nhiên, do kích thước quá nhỏ bé nên việc sử dụng máy bằng một tay hơi khó khăn.

Màn hình lớn và bàn phím rộng tạo được ấn tượng tốt với người dùng. Tuy nhiên, bàn phím không tạo được sự tương tác cần thiết khi bấm như ỏa D900 hay X820, cho nên lúc nhắn tin hay bấm số điện thoại, bạn luôn phải nhìn vào màn hình để tránh tình trạng nhắn tin nhanh thì bị “nuốt” mất chữ.

Dáng gập gợi cảm. Ảnh: Inteline.

Là điện thoại thời trang nên D830 mang trong mình đủ những tính năng giải trí đa phương tiện. Điện thoại có khả năng chơi mọi định dạng nhạc số: MP3, AAC, AAC+ và eAAC+. Bộ nhớ trong hạn chế với 80 MB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ microSD (lên tới 1 GB) nên tiện cho việc chuyển nhạc vào máy. Chất lượng âm thanh của D830 không ấn tượng hơn 2 mẫu còn lại trong bộ Ultra do loa nhỏ và tiếng dẹt. Người dùng có thể chỉnh EQ theo những chế độ có sẵn trong máy.

Do loa bé nên nhạc chuông cũng không thể to hơn được. Mặc dù để mức cao nhất rồi, nhưng có thể đi trong tháng máy chỉ mình bạn nghe thấy chuông điện thoại của mình. D830 chẳng giống những điện thoại Samsung khác ở chỗ nó chỉ hỗ trợ hoặc rung hoặc chuông chứ không có vừa rung, vừa chuông.

Một điện thoại thời trang giá hợp lý. Ảnh: Phonedaily.

Máy ảnh được trang bị mang CMOS 2 Megapixel. Độ phân giải cao nhất của ảnh là 1.200 x 1.600 pixel và độ phân giải khi quay video là 352 x 288 pixel. Chụp ảnh và quay video thì không có gì khó khăn, có một chút phiền là khi lưu ảnh và video vào thẻ nhớ để dễ mang đi từ nơi này tới nơi khác. Việc chuyển ảnh chỉ được làm chủ yếu bằng tay và phải copy từng file một.

Giao diện người dùng của D830 khá thân thiện, những icon được thiết kế lại đẹp mắt và dễ nhận ra. Những menu nhỏ sạch sẽ và được tổ chức tốt nên người dùng không cảm thấy bực mình khi muốn tìm kiếm một ứng dụng nào đó.

Danh bạ điện thoại có thể lưu được tới 1.000 liên lạc nhưng khi hiển thị trên màn hình thì chỉ có 3 tên hiện ra một lúc. Kể ra đây là một sự lãng phí không cần thiết. D830 sử dụng pin dung tích 630 mAh nên hỗ trợ được 2,7 giờ thoại và 10,5 ngày chờ.

Giá tham khảo: 5.950.000 đồng (màu đen); 5.650.000 (màu đỏ).

Thanh Vân (theo Mobileburn)