Sự kiện công nghệ nổi bật tháng 1/2013

Smartphone Android vào cuộc đua ai nhanh hơn

Triển lãm di động lớn nhất thế giới MWC 2013 đã khép lại, không có những công nghệ đặc sắc, chỉ là những cải tiến từ những thứ đã có, nhưng những gì được trình diễn cho thấy làng di động đang bước vào cuộc đua khốc liệt: xử lý nhanh hơn, kết nối mạng nhanh hơn.

HTC One là một trong những "tay đua" sáng giá.

Màn hình trên 4,5 inch hỗ trợ độ phân giải Full HD, SoC (System on Chip) bốn nhân đang là xu hướng của các smartphone Android cao cấp. Nhưng sự xuất hiện của HTC One và LG Optimus G Pro (hai mẫu smartphone đã có màn ra mắt trong sự kiện riêng trước MWC 2013) là lời “nhắc” các "đấu thủ" Android nếu muốn lên đường đua di động thì không thể thiếu hành trang là một trong những mẫu chip 4 nhân thế hệ mới mạnh mẽ như Snapdragon 800/600 của Qualcomm, Tegra 4 của Nvidia, OMAP 5 của TI, hay Exynos 5 Octa 8 nhân của Samsung.

SoC cao cấp thế hệ mới Snapdragon 600 của Qualcomm có mặt trên HTC One và LG Optimus G Pro sử dụng 4 nhân Krait 300 tốc độ xung nhịp tối đa 1,9 GHz, GPU Adreno 320, có hiệu năng cao hơn 40% trong khi ít tốn điện năng hơn so Snapdragon S4 Pro thuộc thế hệ trước. Theo Qualcomm, Snapdragon 800 hiệu năng còn cao hơn, vượt 75% so với Snapdragon S4 Pro, nhờ sử dụng 4 nhân Krait 400 tốc độ xung nhịp tối đa 2,3 GHz, GPU Adreno 330, trong khi điện năng tiêu thụ ít hơn nhờ quy trình sản xuất mới 28nm High Performance for mobile (HPm).

Đang có những tin đồn “siêu phẩm” Galaxy S IV của Samsung cũng sẽ sử dụng Snapdragon 600, vì Exynos 5 Octa gặp vấn đề về tản nhiệt. Exynos 5 Octa là chip di động 8 nhân đầu tiên, sử dụng công nghệ ARM big.LITTLE kết hợp 4 nhân Cortex-A15 để xử lý các tác vụ nặng và 4 nhân Cortex-A7 cho các tác vụ nhẹ. Thiết kế này nhằm cân bằng giữa hiệu năng và tiêu thụ điện năng. Phone Arena dẫn nguồn tin từ công ty nghiên cứu thị trường JPMorgan (Đài Loan), Galaxy S IV sẽ có hai phiên bản. Ở Mỹ, nơi mạng LTE đã phổ biến, máy sẽ tích hợp Snapdragon 600 (hỗ trợ LTE), còn thị trường khác sẽ dùng chip Exynos 5 Octa (không hỗ trợ LTE).

Snapdragon thế hệ mới của Qualcomm là chip di động đầu tiên tích hợp các bộ thu phát sóng chuẩn kết nối mới nhất 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac hứa hẹn đem lại những trải nghiệm mới mẻ cho những dịch vụ hình ảnh độ nét cao trên mạng di động. Thiết kế này còn giúp tiết kiệm không gian cho smartphone và máy tính bảng, để có thể dùng pin lớn hơn, điện năng cũng sẽ tiết kiệm hơn so với thiết kế modem tách riêng.

Tích hợp LTE không phải là “độc quyền” trên SoC của Qualcomm. Mẫu điện thoại Phoenix được Nvidia đưa đến MWC năm nay nhằm giới thiệu chip 4 nhân Tegra 4i cũng tích hợp modem 4G LTE (Icera i500). Với tốc độ xung nhịp lên tới 2,3 GHz, 60 nhân GPU, camera 13 megapixel, xét về cấu hình, Phoenix là smartphone khủng nhất hiện tại, nhưng đây chưa phải là sản phẩm thương mại. Sức mạnh của Tegra 4i vẫn còn khiêm tốn so với SoC 4 nhân Tegra 4 với 72 nhân GPU. Tiếc là Tegra 4 “mạnh nhất thế giới” (theo tuyên bố của Nvidia) vẫn chưa được tích hợp modem LTE.

Nhưng điện thoại kết nối mạng nhanh nhất thế giới hiện nay theo tuyên bố của Huawei lại thuộc về Ascend P2. Tại MWC 2013, nhà sản xuất Trung Quốc tự tin giới thiệu Ascend P2 có tốc độ tải về lên tới 150 Mb/giây, gấp rưỡi mức tối đa 100 Mb/giây của kết nối 4G LTE trên Galaxy S III và iPhone 5, về lý thuyết có thể tải về một bộ phim HD thông thường dài 2 tiếng chỉ chưa đầy 5 phút.

Những kẻ đe dọa Android

MWC 2013 cho thấy Android đang thống trị thị trường di động, tuy vậy đã xuất hiện những lính mới xen vào thế trận đang hình thành chân vạc Android – iOS – Windows Phone. Những thiết bị di động chạy nền tảng nguồn mở Firefox OS và Tizen đã trình làng.

Firefox OS cho di động được Mozilla ra mắt hồi đầu tháng 7/2012 nay đã có những mẫu smartphone thương mại đầu tiên sử dụng làm nền tảng. Alcatel One Touch Fire và ZTE Open đều sở hữu màn hình 3,5 inch, cấu hình "bình dân" với chip đơn nhân Cortex-A5 xung nhịp 1 GHz, RAM 256 MB, đầy đủ các kết nối 3G, Wi-Fi 802.11 b/g/n.

Theo Mozilla, hệ điều hành của họ chiếm dụng tài nguyên thấp hơn nhiều so với các nền tảng khác nên không đòi hỏi chip xử lý phải có tốc độ cao và dung lượng RAM lớn. Mục tiêu của Firefox OS là nhắm vào phân khúc smartphone giá rẻ, ban đầu sẽ tập trung chủ yếu vào các thị trường mới nổi.

Trò chơi Cut the Rope chạy trên Geeksphone Peak cài hệ điều hành Firefox OS. Ảnh: Cnet.

Tuy vậy mẫu smartphone Geeksphone Peak cũng được giới thiệu tại MWC lại có phần cao cấp với màn hình qHD 4,3 inch, sử dụng chip hai nhân Snapdragon S4 Play xung nhịp 1,2 GHz, RAM 512 MB, camera sau 8 megapixel và trước 2 megapixel. Điều này cho thấy tiềm năng của Firefox OS dựa trên nền công nghệ web HTML5 không phải là thấp.

Ngay cả Sony cũng bày tỏ kỳ vọng sẽ có được những thiết bị chạy “cáo lửa” đầu tiên vào đầu năm sau. Đối tác của Mozilla còn có LG và Huawei. Trong danh sách của Mozilla hiện đã có 18 nhà mạng tại nhiều quốc gia cam kết phân phối thiết bị chạy Firefox OS.

Dù đang gặt hái thành công với điện thoại Android, nhưng Samsung lại có động thái tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Google. Chiếc điện thoại Tizen được Samsung giới thiệu tại MWC năm nay tuy còn khá sơ khai nhưng tham vọng của nhà sản xuất Hàn Quốc thể hiện rõ khi quyết định từ bỏ Bada để dồn sức cho nền tảng nguồn mở Tizen.

Tizen do Samsung hợp tác cùng Intel phát triển sau khi Nokia rút chân khỏi Meego – một dự án được hình thành từ việc sáp nhập dự án Moblin của Intel và Maemo của Nokia để phát triển hệ điều hành cho các thiết bị di động. Theo công bố của Samsung, Tizen được nhắm vào phân khúc smartphone phổ thông và tầm trung. Nhưng có lẽ điều Samsung cần nhất là một hệ sinh thái đầy đủ để làm chủ cuộc chơi.

Thêm một nền tảng di động mới xuất hiện trong tháng là Ubuntu. Công ty Canonical sau nhiều năm phát hành hệ điều hành nguồn mở Ubuntu cho PC, vào ngày 21/2 vừa qua, đã phát hành phiên bản thử nghiệm cho thiết bị di động có màn hình cảm ứng. Bản thử nghiệm Ubuntu 12.10 Touch Preview mới chỉ hỗ trợ các thiết bị dòng Nexus, qua những thử nghiệm đầu tiên cho thấy chạy chưa mượt. Canonical cho biết sẽ phát hành bản chính thức sớm nhất là vào cuối năm nay. Điểm quan trọng của hệ điều hành này là hỗ trợ cả hai dạng chip dựa trên kiến trúc ARM và x86.



Như vậy, ngoài ba nền tảng chính Apple iOS, Google Android và Windows Phone, thêm BlackBerry 10 mới trình làng hồi cuối tháng 1, sân chơi di động lại nhộn nhịp hơn khi có thêm những gương mặt mới sáng giá đến từ thế giới nguồn mở.



Firefox OS và Tizen có chung thuận lợi là lấy web làm nền tảng, nên tiện cho các nhà phát triển và người dùng vì các ứng dụng dựa trên nền công nghệ web chạy được trên nhiều nền tảng. Kho ứng dụng Firefox Marketplace đã xuất hiện nhiều ứng dụng quen thuộc. Tizen thì được chống lưng bởi hai đại gia Samsung và Intel. Trong khi Ubuntu đã có sẵn cộng đồng người dùng và kinh nghiệm của nhà phát hành qua nhiều năm phát triển nền tảng chạy trên PC.



Thế nhưng, Symbian vang bóng một thời nay đã “chết”, WebOS mới được hồi sinh nhưng là để tạo hồn cho Smart TV của LG. Liệu thế chân vạc Android – iOS – Windows Phone có hình thành vững chắc, hay chỉ còn mình iOS chống lại với cả thế giới Android? Nhưng biết đâu kẻ mới sẽ làm nên chuyện. 5 năm trước ai có thể ngờ cái ngày chú Robot xanh bé nhỏ nay vụt trở thành người khổng lồ. Hãy chờ xem.

Phan Châu