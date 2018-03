Cận kề cái chết - đánh thức tình người / Thược dược đen

Chiếc điều khiển từ xa kỳ lạ.

Kiến trúc sư Michael Newman có tất cả mọi thứ một người đàn ông mơ ước, một người vợ xinh đẹp chỉn chu, những đứa con dễ thương, ngoan ngoãn. Nhưng anh quá bận rộn với công việc, ngập đầu trong đống bản vẽ, và luôn phải cố gắng hết mình với hy vọng ông sếp bạc bẽo có thể nhận ra thực lực và cất nhắc anh lên vị trí xứng đáng.

Một ngày kia, chợt nghe từ miệng con nhắc đến một chiếc điều khiển từ xa tổng hợp, có thể điều khiển mọi thiết bị gia dụng trong nhà, anh đã vào cửa hàng bách hoá Beyond để mong tìm được một chiếc như thế. Tình cờ anh đã gặp nhà khoa học lập dị Morty và được ông tặng cho chiếc điều khiển từ xa kỳ lạ.

Với nó, Newman có thể quay ngược thời gian trở về thời thơ ấu, trai trẻ, hay đến với tương lai của vài chục năm sau. Tự dưng bị vợ hỏi anh có nhớ bản nhạc êm đềm hôm anh ngỏ lời với cô, chỉ một vài cú click anh đã có thể trả lời chính xác bằng cách trở về quá khứ của mười mấy năm về trước. Bị sếp mắng hay tranh cãi với vợ, chỉ cần "Stop" là xong.

Thật không ngờ, Newman đã không biết quý trọng cái gia đình lý tưởng đó và dành tối đa thời gian cho công việc, cho sự nghiệp. Anh tiết kiệm luôn cả phút giây bên gia đình, để thể hiện tình cảm, sự chăm lo tới người thân. Newman đã lạm dụng nút tua nhanh và chiếc điều khiển từ xa trở thành con dao lưỡi, khiến anh gần như tua hết những khoảnh khắc quan trọng của đời người.

Cô vợ hoàn hảo Donna và hai đứa con (Samatha và Ben) dễ thương xinh xắn của Newman.

Từ ý tưởng giỡn chơi bấm nút mute (tắt tiếng) khi tranh luận với người bạn gái, nhà viết kịch bản kiêm đồng sản xuất Steve Koren đã làm nên một kịch bản hấp dẫn, hài hước khiến khán giả cười nghiêng ngả từ đầu đến cuối và có cả những khoảng lặng để cho khán giả phải suy ngẫm. Mặc dù chiếc điều khiển từ xa đó chỉ có trong trí tưởng tượng, nhưng thông điệp của phim lại đầy ý nghĩa: Hãy biết quý trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống, và học cách yêu thương những người bên cạnh từng phút giây, bởi "không ai có thể tắm hai lần trong một dòng sông".

Phim không sử dụng nhiều hiệu ứng mà chỉ có những lớp hoá trang và kỹ xảo Photoshop, để cho các nhân vật có thể đi về giữa quá khứ và tương lai, gặp lại chính mình ở các độ tuổi khác nhau, lúc già lúc trẻ, lúc béo lúc gầy. Thế giới trong tương lai cũng được phác hoạ cực kỳ khôi hài, chẳng hạn như chiếc xe cứu thương hình con cá, không có đèn pha mà chỉ có cái miệng mở to nhấp nháy đèn.

Nam diễn viên chính Adam Sandler (Micheal Newman) là một hiện tượng của làng giải trí Hollywood. Anh thành công với khá nhiều lĩnh vực từ diễn viên, viết kịch bản, nhà sản xuất, đạo diễn thậm chí là nhà soạn nhạc. Lần đầu tiên anh được khán giả biết đến là chương trình truyền hình Saturday Night Live và tham gia diễn hài từ năm 17 tuổi. Anh còn tham gia các phim ăn khách như 50 First Dates (tựa đề tại Việt Nam là Yêu 24 giờ) và phim The wedding Singer diễn cùng Drew Barrymore (doanh thu 22 triệu USD). Hay các phim Happy Gilmore (2006) với doanh thu 40 triệu USD tiền vé và 35 triệu tiền video phim... Adam còn chứng còn tỏ sự đa tài khi tham gia viết kịch bản của khá nhiều phim như Happy Gilmore, Little Nicky, Billy Madison, Big Daddy, và The Waterboy.

Cô vợ hoàn hảo Donna Newman do nữ diễn viên người Anh Kate Beckinsale thủ vai. Diễn viên khả ái này đã tham gia các phim, tiêu biểu có Pearl Harbor đóng cùng Leonardo Dicarpro, phim kinh dị Van Helsing đóngvới Hugh Jackman, và cô cũng là vai chính trong phim kinh dị về ma cà rồng: Underword: Evolution for Screen Gems.

Micheal hớn hở với chiếc điều khiển từ xa siêu phàm.

Người đóng nhà khoa học lập dị Morty, diễn viên kỳ cựu Christopher Walken, người từng đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất giải Oscar năm 1987 với một vai diễn làm sửng sốt giới phê bình nghệ thuật trong The Deer Hunter. Ông còn giành được giải thưởng BAFTA và SAG trong phim Catch me if you can. Không ai phủ nhận Walken là diễn viên kỳ cựu, bởi ông đã tham gia tổng số hơn 50 phim.

Tên tuổi đạo diễn của Click, Frank Coraci, cũng gắn liền với các phim nổi tiếng như "80 ngày vòng quanh thế giới" có sự tham gia của Thành Long, Luke Wilson, Steve Coogan... hay phim Murdered Innocence đã đem về cho ông giải Phim điện ảnh hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Long Island.

Cú Click huyền bí, do công ty Thiên Ngân giới thiệu, sẽ được trình chiếu tại các rạp ở Hà Nội (Tháng 8, Bạch Mai, Đặng Dung, Dân Chủ, Ngọc Khánh, TTCP Quốc gia và rạp Megastar) vào ngày mai, 8/12.

Sam Thái