Tuy nhiên, thấy giá cao, anh Cương - là một người chụp ảnh chuyên nghiệp- đã lấy lại máy và mang đến cửa hàng sửa chữa máy ảnh Hoàng Anh trên đường Giải Phóng, tại đây sau 30 phút chiếc Nikon D700 đã được sửa chữa chỉ với 200.000 đồng tiền công và hiện sử dụng trở lại bình thường. Anh Hoàng Anh, người chủ và là thợ sửa máy ảnh tại đây, khẳng định bo mạch không chết, chỉ bị bong một chân cắm thẻ nhớ của ổ bên trong máy dẫn đến máy không nhận được card.

Nội dung bản kết luận lỗi của chiếc Nikon D700 hôm 4/10 khi trả lại máy cho khách ghi rõ “Cắm ngược thẻ nhớ làm hỏng chân gây chập bo mạch. Không được bảo hành. Yêu cầu thay mới bo chính và ổ đọc thẻ, giá 8,5 triệu đồng”.

Quá bức xúc vì thấy nhiều sự vô lý, máy đang còn thời hạn còn bảo hành, lại bị nhân viên của hãng “đổ tội” cho là cắm ngược thẻ gây chập và dẫn đến hỏng bo mạch, anh Cương chia sẻ: “Chưa mất tiền sửa cho hãng nhưng tôi thấy không minh bạch trong vấn đề này và cần phải nói ra để mọi người sử dụng máy ảnh Nikon chính hãng biết mà lường trước”.

Bản kết luận tình trạng máy.

“Thật ngạc nhiên, người thợ sửa máy ở đây khẳng định không hề hỏng bo mạch, chỉ bị bong một chân ở khe cắm thẻ nhớ đã thay và lấy tiền công giá 200.000 đồng. Bình thường nếu chỉ là lỗi tụt chân cắm thẻ nhớ thì sẽ được bảo hành theo điều khoản của hãng. Suýt nữa tôi mất một số tiền lớn cho một lỗi nhỏ”, anh Cương nói.

Đồng nghiệp của anh đều là những người hành nghề chuyên nghiệp trong giới nhiếp ảnh nghe chuyện ai nấy đều phì cười và cho rằng, có thể có sự khuất tất trong vụ việc kết luận chiếc bo mạch bị hỏng. “Đây là vấn đề chung của những ngành sửa chữa đồ điện tử, kỹ thuật số. Vì nhiều người dùng không thể biết được bệnh, kỹ thuật viên nói sao phải nghe vậy nên đương nhiên có cơ hội là họ lợi dụng”, anh Thành, một nhiếp ảnh gia khẳng định.

“Làm nghề này cần phải có cái tâm, tìm cách giảm chi phí một cách hiệu quả nhất cho khách hàng khi sản phẩm bán ra gặp trục trặc. Cũng như một bác sĩ chữa bệnh, nói sao bệnh nhân phải nghe vậy mà bỏ tiền ra chữa”, anh Thành nói thêm.

Nghe mọi người bàn tán, anh Cương càng thêm bức xúc: “Nếu như hôm đó tôi chấp nhận thay bo mạch thì không chừng chiếc máy ảnh bây giờ đang dùng vẫn là cái bo cũ của mình cũng nên”.

Các nhiếp ảnh gia cũng khẳng định, thẻ nhớ máy ảnh không bao giờ có thể cắm ngược được, nhất là với loại CF (compact flash). “Vì vậy, một tổ trưởng kỹ thuật ở một nhà phân phối Nikon toàn quốc lại có thể khẳng định khách hàng cắm ngược thẻ nhớ gây hỏng máy thì thật là hài hước. Có cho đóng bằng búa chiếc thẻ cũng không thể chui ngược vào trong khe được”, anh Trần Huấn, phóng viên ảnh báo Văn Hóa, khẳng định.

Đồng quan điểm với anh Huấn, anh Khoa, chủ cửa hàng bán và sửa máy ảnh ở số 2 Vọng Đức (Hà Nội), cũng khẳng định nguyên tắc là thẻ nhớ không bao giờ cắm ngược được, và main (bo mạch) của máy ảnh rất hiếm khi hỏng. “Điều này những ai đã từng chụp ảnh đều biết. Kiến thức sơ đẳng như vậy mà đại diện hãng lại khẳng định như vậy chứng tỏ một là trình độ kỹ thuật yếu kém, hai là coi thường khách hàng không hiểu biết gì và có ý bịp”, anh Hòa, một nhiếp ảnh gia, bày tỏ quan điểm.

Chiều 6/10, trao đổi với VnExpress.net, anh Đỗ Anh Tuấn, trưởng phòng kỹ thuật công ty cổ phần VIC VIETNAM JSC - nhà phân phối chính thức và duy nhất tất cả các sản phẩm của Nikon tại Việt Nam, số 2D Quang Trung, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), cho biết trong quá trình tiếp nhận máy của anh Cương để bảo hành đã kết nối với máy vi tính nhưng máy không nhận. Anh Tuấn cũng cho biết, công ty này đã thay ổ đọc thẻ mới nhưng máy tính vẫn không nhận. Từ lý do trên, anh đã khẳng định hỏng bo và phải thay mới. “Hãng chúng tôi có phương thức bảo hành và sửa chữa là cái gì hỏng sẽ thay mới chứ không sửa”, anh Tuấn phân trần. Khi được hỏi về việc tại sao anh khẳng định cắm ngược thẻ nhớ nhưng trên thực tế không thể làm được điều đó và đây là kiến thức sơ đẳng, trưởng phòng kỹ thuật chỉ trả lời rằng đã từng gặp một trường hợp như vậy. “Chân đã bị tụt vào trong thì phải có ngoại lực tác động”, trưởng phòng kỹ thuật nói thêm.

Anh Hoàng Anh, là một kỹ sư điện tử viễn thông, chủ cửa hàng sửa máy ảnh Hoàng Anh trên đường Giải Phóng đã có gần 30 năm kinh nghiệm và là người trực tiếp sửa chiếc máy ảnh trên khẳng định, bo mạch không hề bị hỏng. “Chân thẻ nhớ bị bong là do lỗi của nhà sản xuất, chứ không phải do cắm thẻ nhớ. Đây có thể là do họ cố tình quy chụp lỗi cho khách để tránh bảo hành”, anh khẳng định. Ngoài ra anh cũng tiết lộ, việc máy vi tính không nhận khi cắm giắc kết nối máy ảnh có nhiều lý do như bụi, lỗi phần mềm máy tính… “Có nhiều nguyên nhân chứ không phải chết bo mạch thì sẽ không kết nối được với máy vi tính. Họ nói thế là chống chế”, anh Hoàng Anh khẳng định.

Hoàng Hà