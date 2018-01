Theo Zdnet, Sina Weibo - một trong những mạng xã hội và cổng thông tin lớn nhất Trung Quốc - vừa bị chính phủ nước này đình chỉ một tuần do phát tán các nội dung sai mục đích. "Nội dung sai định hướng, nội dung khiêu dâm và kỳ thị chủng tộc vẫn tiếp tục lan rộng trên Sina Weibo", đại diện Cục Quản lý không gian ảo Trung Quốc tại Bắc Kinh cho biết.

Trong một tuyên bố riêng, Weibo cho biết đã tạm ngừng các cổng thông tin chính, như trang tìm kiến nhanh, cũng như trang thông tin về người nổi tiếng trong vòng một tuần.

Cổng thông tin Sina Weibo bị đình chỉ một tuần.

Đây được xem là nỗ lực của chính phủ Trung Quốc trong việc kiểm soát Internet nhằm "duy trì ổn định xã hội" cũng như hạn chế tối đa các nội dung "thô tục" và khiêu dâm phổ biến trái phép trên các mạng xã hội của nước này. Tại quốc gia đông dân nhất thế giới, việc lan truyền tin giả trên nền tảng phương tiện truyền thông xã hội như Weibo và WeChat có thể đối mặt với án tù từ ba đến bảy năm. Hình phạt được quy định trong bộ luật Hình sự Trung Quốc sửa đổi vào năm 2015.

Theo thống kê của Tân Hoa Xã, chỉ riêng năm ngoái, Trung Quốc đã đóng cửa 128.000 trang web có nội dung khiêu dâm và "gây hại" cho người dùng. Các cổng thông tin do Tencent, Baidu và Weibo điều hành đã bị cơ quan điều tiết Internet của Trung Quốc phạt hành chính do không kiểm soát được nội dung trước Đại hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào tháng 8/2017, ba mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc cũng đã bị điều tra và cáo buộc vi phạm luật an ninh quốc gia.

Từ lâu, chính phủ Trung Quốc đã xem việc kiểm soát Internet là quan trọng. Các website trong nước luôn bị kiểm tra, trong khi các website nước ngoài như Google, Facebook, Instagram, Twitter và YouTube đã bị cấm từ lâu. Không ít người đã tìm cách sử dụng các dịch vụ nước ngoài thông qua VPN (mạng riêng ảo), song không ít người đã bị phạt tiền, thậm chí là ngồi tù vì điều này.

Bảo Lâm