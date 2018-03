Các hóa đơn được in màu cũng có thể cải thiện việc hoàn tất thanh toán tới 30%. Sử dụng màu sắc cho các chất liệu in tăng khả năng ghi nhớ trung bình tới 65%. Các bài trình bày được tiếp thu tốt hơn 60% và rõ ràng hơn tới 70%. Có tới 55% khả năng mọi người chọn tài liệu được in màu đầu tiên trong cả đống tài liệu. Các ấn bản in màu được tiếp thu 60% tốt hơn. Màu sắc còn cải thiện khả năng nhận biết nhãn hiệu tới 80%.