Giao dịch qua ĐTDĐ chỉ giới hạn vài triệu đồng mỗi ngày / Giải pháp phân phối mã cước trực tuyến đầu tiên tại VN

Đông Á hiện vẫn là ngân hàng duy nhất trong nước cho phép chuyển khoản bằng điện thoại di động. Trước đây, hạn mức cho mỗi tài khoản chỉ là 2 triệu đồng một ngày.

Với sự hỗ trợ của công nghệ Java, DongA mobile banking không bắt người sử dụng nhớ cú pháp nhờ giao diện dễ dùng. Người sử dụng cũng không lưu mật mã. Các lệnh, giao dịch gửi đi, nhận về được mã hóa đảm bảo tính an ninh, bảo mật.

Dịch vụ này cho phép khách hàng t ra cứu số dư, liệt kê giao dịch, chuyển khoản, mua thẻ trả trước, thanh toán trực tuyến các đơn hàng mua qua mạng, nạp tiền điện tử, khóa hoặc mở khóa tài khoản thẻ, đổi mật mã.

Hệ thống Vietnam Bank Card (VNBC) do ngân hàng Đông Á sáng lập, cũng vừa kết nạp ngân hàng Dầu khí (GP. Bank) và The Commonwealth Bank of Australia (CBA). Sự kiện này sẽ giúp khách hàng của hai thành viên mới có thể sử dụng ngay lập tức gần 900 máy ATM và 1.500 POS của hệ thống VNBC.