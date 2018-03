“More Friends, more fun” là chương trình mới được ứng dụng nhắn tin, gọi thoại miễn phí trên Line Messenger. Với thể lệ đơn giản, người chơi cài đặt Line Messenger, truy cập trang web http://line.naver.vn/event/ để đăng ký tham dự. Với tài khoản chính thức (Official Account) “Line Việt Nam” người chơi kết bạn với những người dùng khác. Mỗi tuần, Line Messenger dành tặng một iPhone 5 16 GB cho người thêm được nhiều bạn trong tuần, 2 New iPad 16 GB cho người thêm được nhiều bạn tiếp theo, iPad Mini 16 GB cho 3 người tiếp theo sau đó. Đặc biệt, tất cả những người thêm được 30 bạn trở lên trong tuần đều được nhận giải khuyến khích là thẻ cào điện thoại trị giá 100 nghìn đồng.

Hệ thống của Line toàn cầu sẽ xác định số lượng bạn mới thêm của số điện thoại đã đăng ký mỗi tuần bằng cách lấy số bạn tại thời điểm 00:00 ngày thứ sáu hàng tuần trừ đi số bạn tại thời điểm 10:00 thứ hai hàng tuần. Mọi kết quả của cuộc thi sẽ được công bố trên website và trang Facebook Line Việt Nam sau mỗi tuần.

Là ứng dụng có hơn 100 triệu người sử dụng, được phát triển bởi Công ty NHN tại Nhật Bản, Line Messenger được ưa chuộng bởi các tính năng cho phép chat, nhắn tin, gọi điện miễn phí, an toàn và được sử dụng phổ biến tới 230 quốc gia trên thế giới. Thân thiện, dễ dàng sử dụng và có tính bảo mật cao, Line Messenger là ứng dụng có tốc độ lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người dùng smartphone Việt. Phù hợp với mọi lứa tuổi cho nhiều mục đích giao tiếp, Line cũng là ứng dụng tạo được trào lưu sử dụng mạnh mẽ trong giới nghệ sĩ. Các ngôi sao như Lương Mạnh Hải, Uyên Linh, Thành Lộc, Thúy Hạnh, Noo Phước Thịnh… là những người dùng tích cực, luôn cập nhật những hình ảnh độc đáo của mình qua Line với nhiều phá cách ngộ nghĩnh khiến người hâm mộ thích thú.

(Nguồn: NHN Việt Nam)