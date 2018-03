Ảnh 360 độ về thư viện 1000 năm tuổi / Camera hình quả bóng chụp ảnh 360 độ

Các clip 360 độ trước đây không thể mang lại cảm giác như có mặt tại chính địa điểm đó cho người dùng.

Ảnh với góc nhìn 360 độ không phải là mới với nhiều người, tuy nhiên, các clip được thực hiện theo góc nhìn này vẫn còn hiếm ngay cả ở trên thế giới. Có một số cách để tạo ra video góc nhìn 360 độ, người dùng thậm chí có thể sử dụng chính chiếc điện thoại thông minh đi kèm thiết bị chuyên dụng có tên gọi Gopano. Tuy nhiên, kết quả từ các thử nghiệm này chỉ dừng ở mức "sơ khai" và không thể tái tạo được cảm giác như đang trực tiếp có mặt tại sự kiện.

Cuối năm ngoái, Red Bull từng gây "sốt" khi thành công trong việc tạo clip 360 độ hoàn chỉnh đường đua xe đạp đổ dốc và được các blog, tạp chí công nghệ lớn như TechCrunch, Wired, Gizmodo, Mashable đặc biệt chú ý và đánh giá cao. Người xem có thể dùng chuột hoặc phím điều hướng nhằm thay đổi góc nhìn và thậm chí là phóng lớn cho từng khu vực khác nhau khi hoạt động trong video vẫn diễn ra bình thường. Công nghệ này giúp trải nghiệm trở nên thực tế và hấp dẫn hơn nhiều so với những video đơn thuẩn chỉ có một góc quay.

Những trải nghiệm thú vị nói trên mới đây đã được các kỹ sư công nghệ tại công ty Cốc Cốc lần đầu tiên mang đến Việt Nam qua một clip nhảy của dancer Cường Seven. Khán giả có thể xem các bước nhảy của Cường Seven cùng các vũ công hàng đầu Việt Nam từ bất kỳ góc nào mà mình thích. Thậm chí, góc quay có thể thay đổi ra phía sau lưng sân khấu để xem các khán giả cũng ấn tượng không kém. Phiên bản chất lượng cao (High Quality) còn cho phép lại gần và phóng to một người bất kỳ trong phòng với độ nét cao.

Người dùng có thể dùng chuột hoặc phím điều hướng để thay đổi góc nhìn hoặc zoom cận cảnh.

Trước đó, công nghệ này đã được triển khai thành công trong việc lập bản đồ đường xá và địa điểm tại Việt Nam. Trong khi các "ông lớn" như Google Street Views, Nokia Map mới chỉ sử dụng hình ảnh 3D, ảnh Panaroma, ảnh thông thường trong việc xây dựng bản đồ thì người dùng Việt Nam đã có thể xem một số địa điểm đường phố Hà Nội và TP HCM bằng video 360 độ. Đây cũng là lần đầu tiên công nghệ 360 được thương mại hóa trên quy mô lớn kết hợp với công nghệ Point of Interest. Với công nghệ Point of Interest, các địa điểm như máy ATM, quán café, nhà hàng sẽ được đánh dấu trên video bằng các biểu tượng riêng. Khi click vào các biểu tượng này người dùng sẽ thấy thông tin về địa chỉ, tên, ảnh đại diện.

