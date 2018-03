Chiếc EOS 1Ds Mark III bị đóng băng.

Các mẫu DSLR cao cấp trên thị trường đều có lớp vỏ, kết cấu chống chọi thời tiết khắc nghiệt. Trong đó, khả năng chống đóng băng ở nhiệt độ quá thấp thường ít được trải nghiệm nhất bởi chụp ảnh lâu trong một môi trường quá lạnh là điều ít nhiếp ảnh gia có thể làm. Hơn nữa, ngoài khả năng chịu nhiệt của thân máy, người chụp còn phải quan tâm tới rất nhiều vấn đề khác liên quan đến ống kính, pin và thẻ nhớ.

Bỏ qua tất cả những khó khăn trên, nhiếp ảnh gia người Thụy Sĩ, Alessandro Bella Della đã có được đoạn video kỹ xảo Time Lapse thực hiện trong môi trường nhiệt độ thấp tới -25 độ C. Công việc này nằm trong dự án One Day on Earth nhằm mục đích ghi lại cuộc sống trên thế giới trong một ngày duy nhất. Alessandro Bella Della đã chọn địa điểm cho mình là hai ngọn núi của Thụy Sỹ, Piz Corvatsch và Piz Nair trong hai đêm liên tiếp với nhiệt độ tương ứng là -25 độ C và -15 độ C.

Chiếc 1D X khác bị đóng băng nhưng vẫn hoạt động tốt.

Để xây dựng được đoạn video dài hơn 5 phút, tác giả đã phải chụp hơn 10.000 bức ảnh trong khoảng 48 tiếng với tổng cộng 5 máy Canon DSLR được sử dụng cùng lúc. Dù các mẫu máy ảnh vẫn hoạt động tốt trong suốt quá trình chụp nhưng khó khăn vẫn không hề ít với Alessandro Bella Della.

Đầu tiên, ông đã phải mang nhiều ống kính phụ để cùng chụp ảnh. Mỗi lần bị đóng băng, ống kính lại được thay bằng một chiếc khác và đem đi rã đông với một lò nướng đặt gần đó để bình thường trở lại. Một vấn đề lớn khác khiến công việc trở nên vất vả là pin. Ở nhiệt độ thấp, mỗi viên pin chỉ đủ để chụp trong một hoặc hai giờ liên tục nên ông phải liên tục thay đổi và sạc lại.

Ảnh các máy Canon bị đóng băng trong khi chụp

Video Time Lapse từ các máy Canon DSLR chụp trong nhiệt độ thấp

Hoài Anh