Galaxy S8 là một bản nâng cấp lớn từ Galaxy S7 edge với màn hình vô cực độc đáo, cấu hình mạnh mẽ, trợ lý ảo với trí tuệ nhân tạo được đánh giá cao. Nhưng xét riêng về thông số kỹ thuật camera thì khác biệt không đáng kể. Camera phía sau vẫn có độ phân giải 12 megapixel, độ mở f/1.7, ống kính góc rộng 26 mm nhưng được Samsung khẳng định chụp tối tốt hơn trong khi camera trước cũng được nâng lên độ phân giải 8 megapixel. Việc không có camera kép như iPhone 7 Plus gây chút hụt hẫng cho người dùng.

Nhưng không khó hiểu khi Samsung quyết định nâng cấp vừa phải cho camera trên Galaxy S8. Kể từ Galaxy S6 và Note 5, các dòng smartphone cao cấp của Samsung luôn nằm trong top đầu các smartphone chụp đẹp nhất và vượt xa iPhone qua thang điểm của DxoMark. Trong năm nay, chỉ những cái tên mới nổi đến từ HTC như U11 (90 điểm), Google Pixel (89 điểm) mới được đánh giá cao hơn một chút so với Galaxy S8 (88 điểm).

Giao diện chụp tối giản.

Sở hữu màn hình vô cực tràn viền khiến Samsung phải lược bỏ nút Home vật lý. Thao tác mở nhanh camera từ mọi trạng thái sử dụng vì vậy chuyển từ nhấn đúp nút Home sang nhấn đúp nút nguồn. Việc làm quen mất đôi chút thời gian và dù đã dùng trong gần một tháng, người viết vẫn không cảm thấy tiện và thuận tay như cách cũ. Tuy nhiên, thời gian mở ứng dụng kiểu này vẫn rất nhanh, chỉ khoảng một giây là đã có thể bắt đầu chụp ảnh.

Giao diện của Galaxy S8 ít có sự thay đổi so với S7 edge và theo đuổi kiểu bố trí tối giản, tránh làm rối cho người dùng. Để mở các chế độ hoặc các bộ lọc màu, chỉ cần vuốt tay sang hai bên. Để bù đắp cho việc thiếu hụt camera kép, Samsung tích hợp chế độ Lấy nét chọn lọc với khả năng xóa mờ chủ thể. Tuy nhiên, ống kính góc rộng 26 mm chưa thể cho hiệu ứng về khuôn hình tốt như chụp bằng các ống kính fix tiêu cự tầm trung (từ 50 mm trở lên) của máy ảnh DSLR.

Ảnh chụp bởi Galaxy S8 có độ chi tiết cao.

Di động của Samsung không đem đến quá nhiều chế độ chụp nhưng đủ cho hầu hết các nhu cầu. Ngoài chế độ cơ bản như Chuyển động chậm, Trôi nhanh, Toàn cảnh và Chuyên nghiệp, máy còn có thêm chế độ chụp Thức ăn riêng biệt với tinh chỉnh màu riêng. Ở chế độ chụp chuyên nghiệp, các thông số tinh chỉnh đều có bao gồm ISO, tốc độ màn trập, lấy nét tay, cân bằng trắng và bù trừ sáng.

Ở giao diện chụp, người dùng vẫn có thể lấy nét, khóa nét hay tăng giảm độ sáng chỉ thông qua thao tác chạm và vuốt đơn giản. Nhưng ở chế độ quay video, tính năng khóa nét không hiện hữu do khi bấm nút quay, máy sẽ thao tác luôn. Ngay cả khi bấm lỳ nút quay, máy cũng chỉ đưa ra khung hình trước. Samsung có tích hợp cả trợ lý Bixby vào trong trình camera nhưng những ứng dụng hiện tại vẫn là quá ít ỏi.

Chụp tối là thế mạnh đặc biệt của Galaxy S8.

Xét về chất lượng hình ảnh, nâng cấp đáng kể nhất của Galaxy S8 chính là khả năng chụp tối. Hỉnh ảnh đỡ bị "bệt" màu hơn nhiều do bị tăng ISO lên cao như ở thế hệ trước. Ở cùng một khung cảnh, nhiều chi tiết được S8 tái hiện sáng và rõ hơn so với S7 năm ngoái. Cân bằng trắng cũng tốt hơn, tránh bị hiện tượng ám vàng nặng khi chụp các cảnh phố có đèn đường. Nếu so sánh với các smartphone cao cấp trong năm nay, S8 có thể coi là model chụp tối tốt nhất.

Khả năng tái tạo màu sắc của Galaxy S8 rất ấn tượng.

Ở các cảnh chụp ban ngày, Samsung vẫn khiến nhiều người dùng cảm thấy "sướng" nhờ chất ảnh và màu sắc ánh sáng rực rỡ, đặc biệt là màu trời. Nhưng điều này được hỗ trợ bởi cả màn hình của S8 khi xem lại ảnh trên máy. Sự khác biệt là ở chỗ ảnh chụp khi xem trên màn hình máy tính có màu sắc không khác xa khi xem trên điện thoại như các năm trước. Màu sắc rực hơn khung cảnh thật nhưng vẫn giữ được độ chân thực cần thiết. Ngoài ra, có thể do tối ưu cho chụp tối, ở khung cảnh chụp ban ngày, việc xử lý các chi tiết ở vùng quá sáng chưa thực sự tốt. Nếu xét về độ chi tiết của ảnh khi chụp đủ sáng, S8 kém hơn một chút so với HTC 10 hay Google Pixel.

Galaxy S8 cũng gây ấn tượng khi khả năng chụp dưới nước cũng được cải thiện đáng kể. Ảnh chụp ở môi trường này thường bị đặc điểm là ám xanh rõ làm mất chi tiết nhưng đã được Samsung tối ưu tốt hơn trên S8. Khi cho máy vào nước, màn hình giảm phản ứng với thao tác chạm mà thay bằng nhận lệnh bằng phím cứng nên giảm hiện tượng máy bị "loạn" cảm ứng. Người dùng có thể dễ dàng chụp bằng cách nhấn nút tăng giảm âm lượng ở cạnh bên.

Chụp dưới nước là ưu thế lớn của S8 so với HTC U11, Google Pixel.

Khả năng quay video của S8 cũng được hỗ trợ rất tốt bởi khả năng chống quang học OIS. Ở các tính huống lia máy hoặc đưa lên xuống nhanh, có thể nhận thấy rõ khung hình được làm chậm và di chuyển nhẹ nhàng hơn nhờ các mô-đun chống rung. Nhược điểm ở khả năng quay như đã nói là việc không khóa được nét và đo sáng cố định trước khi quay.

Camera trước của Galaxy S8 được nâng lên độ phân giải 8 megapixel cho hình ảnh sắc nét hơn hẳn bản trước. Nhưng ở chế độ mặc định, hãng vẫn bật tính năng làm mịn da ở mức 2. Ngay cả khi cho về mức 0, da mặt vẫn cho cảm giác hơi láng mịn hơn bình thường. Màu da cũng mặc định được làm sáng hơn. Ngoài ra, hãng cũng trang bị thêm các tính năng "làm đẹp' như làm mặt thon, nắt to, sửa hình dạng...

Với Galaxy S8, Samsung tiếp tục khẳng định vị thế là nhà sản xuất smartphone chụp ảnh top đầu hiện nay. Máy hoàn toàn có thể thay thế camera du lịch trong các chuyến đi chơi nhờ chất lượng ảnh tốt, độ chi tiết cao và màu sắc đẹp. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn có những nhược điểm như camera trước hơi "nịnh" và thiếu camera kép như iPhone 7 Plus.

Ảnh chụp thử bởi Galaxy S8 Plus:

Tuấn Hưng