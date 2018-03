Ixus 800 IS - chất lượng đỉnh / Canon tăng gấp đôi sản lượng máy ảnh compact / 4 máy ảnh thời trang mới của Canon / Canon IXUS 90 IS ấn tượng trong thiết kế / Chọn máy ảnh Canon IXUS / PowerShot G9 chụp ảnh đẹp hơn / Canon S5 IS không chỉ zoom cao / Ixus 65 - lợi thế màn hình rộng / Canon Ixus 60 - tinh như cú mèo / 3 máy ảnh IXUS mới của Canon

Canon luôn dẫn dầu thị trường máy ảnh compact. Ảnh: Cnet.

Trong tất cả các nhà sản xuất máy ảnh, Canon có lịch sử lâu đời nhất, từ năm 1933. Năm đầu, hãng này là một phòng nghiên cứu các thiết bị quang học chính xác, nhưng chỉ một năm sau đó, họ đã đổi tên thành Canon và ra đời chiếc máy ảnh đầu tiên - Hansa Canon.

Camera số đầu tay của họ là PowerShot 600, xuất hiện trên thị trường năm 1996. Một điểm thú vị là chiếc máy số thuở sơ khai này lại được trang bị hàng loạt chế độ chụp mà những model cao cấp ngày nay vẫn còn sử dụng.

12 năm đã qua, giờ thị trường đã được làm dày lên bởi hàng loạt tên tuổi của các hãng lớn, nhỏ, nhưng Canon luôn dẫn đầu. Đặc biệt là trong phân khúc máy ảnh ngắm chụp với các dòng E, A, IXUS, S, G - trải từ phân khúc thấp tới cao.

Chiếc Canon PowerShot E1. Ảnh: Cnet.

Canon E series bao gồm những máy đơn giản nhất cả về hình thức lẫn tính năng. Đặc điểm chung của dòng là sử dụng pin AA, thân máy thô và nặng nên sẽ rất buồn cười nếu đem so sánh với những model "người mẫu" hiện thời. Máy được trang bị chức năng bình ổn ảnh quang và một loạt chế độ hỗ trợ đơn giản cho những người lần đầu sử dụng.

Đại diện của dòng là chiếc E1 màu sắc sặc sỡ phù hợp với các bạn gái tuổi "teen" cùng những phím điều khiển dễ sử dụng.

Canon PowerShot A590 IS một trong những máy ngắm chụp được đánh giá cao. Ảnh: Cnet.

Xếp kế trên E là series A với đối tượng sử dụng rộng hơn do được trang bị nhiều chế độ chụp khác nhau. Các máy mang chữ A cũng sử dụng pin AA nên thân lớn. Tuy nhiên, một lợi ích của việc dùng pin loại này là đi đâu cũng kiếm được pin để dùng, rất phù hợp với người hay đi du lịch. Nhìn chung, A series cũng vẫn là các máy cơ bản, ai mới dùng cũng sử dụng được.

* PowerShot A1000 IS tại Việt Nam giá 249 USD; A590 IS có giá 173 USD. Sản phẩm nổi bật của dòng là PowerShot A2000 IS – model mới nhất và được trang bị nhiều tính năng cao cấp. Chiếc máy này mỏng hơn nhiều so với model A đời đầu, màn hình rộng 3 inch . Sắp tới Canon sẽ ra thêm A1000 IS với kính ngắm quang và nhiều màu sắc.

PowerShot A590 IS cũng là một trong những chiếc máy ngắm chụp được đánh giá cao của Canon. Mặc dù màn hình chỉ đạt 2,5 inch nhưng nếu xét về tính năng thì nó xếp đầu trong dòng ngắm chụp. A590 IS được trang bị chế độ phơi sáng chỉnh tay, chế độ bình ổn ảnh.

Chiếc Canon IXUS 960 IS có zoom quang cao nhất dòng. Ảnh: Resources.

IXUS là dòng máy "point and shot" bán chạy nhất thị trường. Với mỗi khu vực, IXUS lại được gọi bằng một tên khác nhau, tại Nhật là IXY, tại Mỹ là PowerShot ELPH, nhưng chất lượng máy và ảnh không khác biệt.

IXUS bán tốt bởi nó có thiết kế đẹp, thân máy mỏng, hợp thời trang mà vẫn chụp ảnh đẹp. Một số model còn được trang bị những tính năng cao cấp, nâng cao “level” của người dùng. Ban đầu, IXUS chỉ có 3 nhánh sản phẩm: IXUS 60, IXUS 65 và IXUS 800 IS, nhưng tới nay, dòng này đã phát triển đến trên 10 mẫu. Sơ đồ dưới đây sẽ giúp bạn theo dõi cụ thể hơn quá trình phát triển của nó.

"Cây gia đình" IXUS. Ảnh: Dcmag.

Nổi bật trong số đó là IXUS 970 IS - chiếc máy ảnh có zoom quang cao nhất thuộc nhánh này (5x). Dải tiêu cự của nó tương đương với 37 – 185 mm trên máy phim; khẩu độ f3,2 – f5,7. Thân máy hơi lớn so với các máy IXUS khác, nhưng thiết kế hợp lý với các bánh xe điều khiển dễ sử dụng.

* Chiếc IXUS 970 IS giá 329 USD; 90 IS giá 295 USD. Chiếc 90 IS là máy ảnh IXUS có màn hình rộng nhất (3 inch) và cũng là model có hệ thống điều khiển rắc rối nhất. Bản thân hình thù và cách bố trí các phím bấm khá lạ lẫm, phím tròn dùng để chuyển nhanh các chế độ chụp tương tự ở dòng máy CoolPix của Nikon.

S5 IS có zoom quang 12x và màn hình lật. Ảnh: Dpreview.

Cao cấp hơn một chút là dòng S với đặc điểm là zoom xa, nhưng giá hợp lý. Trông mấy máy S không giống những model trên bởi đơn giản, Canon xếp chúng vào dạng nửa chuyên nửa không và dành cho những người muốn chuyển đổi từ máy ngắm chụp đơn giản lên DSLR.

* Canon PowerShot S5 IS tại Việt Nam có giá 359 USD. Sản phẩm nổi bật phải nói đến là PowerShot S5 IS có zoom quang 12x và sở hữu ống kính dài nhất trong số các dòng máy compact của Canon. Màn hình LCD 2,5 inch có khớp nối với thân nên bạn có thể xoay ngang dọc tùy thích và việc chụp ảnh do đó cũng linh hoạt hơn. S5 IS có hotshoe để gắn thêm đèn chiếu.

Chiếc PowerShot SX110 IS sắp ra mắt là đại diện tiêu biểu của nhánh SX. Đây là mẫu máy siêu zoom giá rẻ, cảm biến 9 Megapixel, zoom quang 10x. Máy cũng được trang bị các chế độ ổn định ảnh và nhận diện khuôn mặt như các dòng máy Canon khác.

Canon G9 hỗ trợ ảnh RAW giống các máy chuyên nghiệp. Ảnh: Thecameragugu.

G series là những mẫu ngắm chụp “đỉnh” nhất của Canon bởi nó được trang bị những tính năng chỉnh tay và hỗ trợ định dạng ảnh RAW giống các máy DSLR. So với dòng S, G series được xem là lựa chọn sáng giá hơn cho những ai đang muốn chuyển từ compact sang máy ống kính rời mà chưa có đủ điều kiện.

* PowerShot G9 được bán giá 444 USD. Trong dòng này, PowerShot G9 được nhắc đến nhiều hơn cả. Sản phẩm được trang bị ống kính có dải tiêu cự 35 – 210 mm, khẩu độ f2,8 – f4,8; zoom quang 6x với sự hỗ trợ của hệ thống ổn định ảnh quang học. Cảm biến ảnh được đầu tư lên kích thước 1/1,7 inch, độ phân giải 12 Megapixel nên bắt hình dễ hơn. Cùng với đó, G9 cũng hỗ trợ định dạng ảnh RAW giống như các máy chuyên nghiệp.