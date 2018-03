Lưu lượng truy cập Internet tại Syria đột ngột biến mất.

Internet tại Syria được báo cáo tắt đột ngột vào ngày hôm qua, theo Umbrella, một công ty an ninh mạng chuyên theo dõi dữ liệu. Vài giờ sau đó, Google Transparency Reports cũng đưa ra những số liệu thống kê tương tự.

Chính phủ Syria đưa ra tuyên bố nguyên nhân là bởi đường dây cáp quang trên biển bị đứt. Mạng sau đó hoạt động trở lại sau 20 giờ ngắt quãng.

Đây không phải là lần đầu tiên Syria bị mất dịch vụ Internet. Năm ngoái, tình trạng tương tự đã diễn ra liên tục trong 2 ngày. Chính phủ của tổng thống Assad khi đó được cho là đã cố tính ngắt mạng Internet, theo AP.

Dù chưa được xác nhận nhưng PCmag cho hay tình trạng diễn ra vào ngày hôm qua cũng đến từ nguyên nhân tương tự. Mạng Internet được ngắt toàn bộ bao gồm cả kết nối di động và băng thông rộng. Tổng thống Bashar Assad và cha ông đã cai trị Syria từ những năm 1970 và luôn sử dụng việc kiểm duyệt Internet để dập tắt các cuộc nổi dậy.

Việc Internet bị mất hoặc chập chờn ở Trung Đông diễn ra khá phổ biến trước đây. Nguyên nhân được thông báo là do các sợi cáp quang dưới biển kết nối khu vực và châu Âu đôi khi bị đứt do neo tàu. Trong những năm gần đây, việc xây dựng hệ thống dự phòng hoặc thay thế đường dây đã gần như giảm triệt để vấn đề này. Hơn nữa, việc đứt một số sợi cáp quang không thể khiến Internet gần như biến mất hoàn toàn ngay lập tức. Chính vì vậy, sự can thiệp của chính phủ được nhiều tờ báo lớn như AP, Businessinsider tin tưởng là nguyên do chính.

Tình trạng mất Internet từng diễn ra tại Syria năm ngoái.

Kiểm duyệt mạng Internet tại đây được thống kê có nhiều loại bao gồm chặn truy cập vào các trang web trong danh sách đen, chặn hẳn truy cập vào các trang nước ngoài hoặc tồi tệ nhất là tắt hoàn toàn truy cập Internet. Hiện khả năng chính phủ sử dụng việc ngắt mạng để không cho các tổ chức biểu tình hay quân nổi dậy có thể tuyên truyền hay phát tán tài liệu trên Internet.

Tuy nhiên, Syria không phải là nước duy nhất gặp sự cố bí ẩn với mạng Internet trong vòng vài năm trở lại đây. Trong số này còn một số địa điểm như Lebanon, quốc đảo Maldives, Nepal..

Tuấn Hưng