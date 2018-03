Apple bỏ ứng dụng VPN trên App Store tại Trung Quốc

Cuối tháng trước, Apple đã đồng loạt gỡ bỏ các ứng dụng mạng riêng ảo (VPN), đồng thời thông báo đến các nhà phát triển loại phần mềm này rằng, đó là "nội dung bất hợp pháp ở Trung Quốc". Tuy nhiên, phía Apple chưa một lần đưa ra lời giải thích.

Apple tiếp tục có động thái nhượng bộ Trung Quốc.

Điều này lập tức khiến người dùng tức giận, nhiều chỉ trích nhằm vào công ty Mỹ. Trước những phản hồi có phần tiêu cực đó, CEO Tim Cook đã phải đưa ra phản hồi, cho rằng họ đơn giản chỉ "nhập gia tùy tục".

"Rõ ràng chúng tôi không xóa ứng dụng, nhưng chúng tôi muốn tuân theo các quy luật để kinh doanh giống như bất cứ quốc gia nào khác. Apple muốn mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng và trong một số trường hợp buộc phải theo quy định của chính phủ ngay cả khi không muốn điều đó", Cook giải thích.

Bên cạnh đó, CEO Apple còn cho rằng vẫn còn hàng trăm ứng dụng VPN trên App Store Trung Quốc do những người nước ngoài phát triển và người dùng tại Trung Quốc có thể tải về. Tuy vậy, ông hi vọng chính phủ nước này sẽ nới lỏng các quy định về truy cập Internet bên ngoài biên giới trong tương lai vì "sự đổi mới đòi hỏi sự tự do để giao tiếp và cộng tác".

Việc Apple tiếp tục nhượng bộ Trung Quốc cho thấy tầm quan trọng của thị trường này đối với hãng như thế nào. Bên cạnh các chuyến thăm thường xuyên của Tim Cook đến quốc gia này để "gắn kết mối quan hệ", công ty Mỹ còn dự định xây dựng các nhà máy lớn, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như nhiều quyết định ưu tiên khác.

Bảo Lâm (theo Phonearena)