Khu trưng bày máy và cho người dùng trải nghiệm sản phẩm tự do.

Sau khi mở Image Square đầu tiên tại TP HCM, Canon mới đây cũng khai trương trung tâm trải nghiệm sản phẩm thứ hai của mình ở Hà Nội. Được xây dựng theo mô hình chuỗi cửa hàng bán lẻ kiểu mẫu, Image Square trưng bày nhiều sản phẩm cao cấp và cho phép khách hàng dùng thử và được hướng dẫn tư vấn trước khi chọn mua sản phẩm.

Đây được coi là xu hướng phát triển mà nhiều hãng đang theo đuổi, trong đó nổi bật nhất là Apple với Apple Store in đậm dấu ấn riêng. Trong bối cảnh sức cạnh tranh ngày càng cao thì việc chăm sóc người dùng ngay cả trước khi họ mua sản phẩm là mấu chốt cho sự thành công của nhiều thương hiệu lớn. Samsung, Microsoft gần đây cũng muốn xây dựng các hệ thống tương tự nhằm quảng bá tốt hơn sản phẩm của mình.

Bỏ tiền mua các sản phẩm cao cấp như EOS 6D luôn cần rất nhiều thời gian suy nghĩ và trải nghiệm.

Image Square Hà Nội xuất hiện cùng nhiều dòng sản phẩm mới của Canon trong năm nay bao gồm 9 máy ảnh kỹ thuật số, hai máy ảnh DSLR là EOS 700D và 100D, 3 máy in laser đơn chức năng và máy in laser dòng ImageClass có kết nối Wi-Fi. Ngoài ra, Canon còn trưng bày thêm 9 mẫu máy in phun Pixma kết nối không dây cao cấp tại đây.

Thay vì chỉ trưng bày và bán các sản phẩm, Image Square sẽ có đội ngũ kỹ thuật viên để hướng dẫn người dùng cách sử dụng sản phẩm cũng như khắc phục các lỗi nhỏ. Mỗi model đều có hàng mẫu và bàn mẫu chụp giúp người dùng thử nghiệm sản phẩm trước khi quyết định chi tiền. Song song với trung tâm này, Canon cũng đưa vào các khóa học nhiếp ảnh tổ chức ngay tại đây nhằm chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn nhiếp ảnh cho khách hàng.

Người dùng còn được tư vấn, hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Ra mắt lần đầu tiên ở quy mô khu vực tại Ấn Độ, Image Square của Canon đã có 100 cửa hàng Image Square được triển khai tính tới hết năm 2012. Chiến lược sắp tới của Canon là ra mắt nhiều Image Square hơn nữa trên khắp thế giới, đặc biệt tại khu vực Châu Á bao gồm Bangladesh, Malaysia và Sri Lanka.

Tại Việt Nam, Canon đã phát triển mô hình Image Square lần đầu tiên tại TP HCM vào tháng 10/2012. Dự kiến, chuỗi 20 cửa hàng Image Square sẽ còn tiếp tục được giới thiệu tại nhiều thành phố lớn trên cả nước từ nay cho tới hết năm 2014.

Bài và ảnh: Tuấn Hưng