Canon A540 - rẻ mà vẫn tươm tất / Canon A640 - cỡ trung 10 'chấm' / A710 IS - sự ưu ái từ Canon

Trừ cảm biến ảnh 5 "chấm", A530 thừa hưởng hầu hết bộ tính năng của người anh giá cao hơn, A540.

Mặc dù Canon PowerShot A530 chỉ có độ phân giải cảm biến 5 Megapixel, là một bước lùi so với người anh em chú bác 6 "chấm" PowerShot A540, nhưng nó cũng mang hầu hết các tính năng tương tự. Không may, A530 giá thấp hơn nên tỏ ra chậm chạp hơn và màn hình LCD 1,8 inch là hơi nhỏ so với mặt bằng chung hiện nay.

Thiết kế

Mặc dù vỏ bằng nhựa nhưng trông PowerShot A530 vẫn khá chắc chắn. Kích thước 91 x 64 x 43 mm không hẳn là thích hợp bỏ túi áo sơ mi. Nhưng việc đưa các pin AA vào gờ nổi khiến phần tay cầm máy này khá thoải mái. Màn hình LCD của A530 là 1,8 inch, hơi nhỏ so với LCD 2,5" của A540, và độ phân giải cũng chỉ 77.000 pixel.

May sao, màn hình LCD nhỏ nê có đủ không gian cho hệ thống ngắm quang học và các nút bấm thưa thoáng tiện dụng. Bạn sẽ dễ dàng truy cập vào menu điều khiển với các nút hỗ trợ vào menu, chỉnh màn hình, in xoá... Có một phím tròn để xoay chọn các chế độ chụp khác nhau trên đỉnh máy. Lẫy zoom chính là vòng tròn quay nút chụp, nhưng nhận tác động một cách chậm chạp vụng về. Cũng phải thừa nhận rằng Canon rất khéo trong việc bố trí các phím một cách logic.

Tính năng

Canon PowerShot A530 được trang bị ống kính zoom quang 4x 35 - 140 mm (quy đổi theo máy phim 35 mm), giống như A540 và độ mở tối đa F5.5 ở khoảng chụp tele cũng tương tự. Sự kết hợp giữa dải tốc độ mở cửa trập 1/2.000-15 giây và mức nhạy sáng lên tới ISO 800 cho bạn một số cơ hội chụp ảnh trong điều kiện sáng yếu và chủ thể chuyển động.

Màn hình LCD 1,8" hơi nhỏ nhưng dành không gian cho hệ thống ngắm quang học, và bàn phím thưa thoáng, tiện dụng.

Bên cạnh các chế độ chụp cảnh hữu ích bao gồm, chụp nơi sáng yêu, chân dung và thể thao, A530 cũng bao gồm hai chế độ hiệu ứng màu Color Swap (đổi một màu chủ đạo) và Color Accent (biến đổi tất cả các màu sắc theo một vài màu chủ đạo). Hai chế độ hiệu ứng màu này để tạo các bức ảnh nghệ thuật, chẳng hạn như đơn sắc hoặc đen trắng. A530 cũng có thể quay video VGA ở tốc độ 30 hình/giây.

Thực thi

Tốc độ thực thi của máy ảnh giá thấp này rõ ràng không phải thuộc loại nhanh ấn tượng. Sau thời gian khởi động 2,1 giây, ngang với các máy ảnh cùng dòng, trễ mở cửa trập của nó cũng không quá chậm, 0,5 giây trong điều kiện sáng tốt, nhưng tăng lên 1 giây với điều kiện sáng yếu. Nhưng A530 yêu cầu thời gian chờ 2,8 giây mỗi bức không flash và 6 giây khi bật flash. Thậm chí việc chụp liên tiếp cũng khá chậm, trung bình có tốc độ 1,8 hình/giây trong khi ở A540 là 2.,3 hình/giây.

Chất lượng ảnh

Tuy nhiên, A530 cho ảnh khá tốt, mặc dù sử dùng cài đặt các mức nhạy sáng ISO, ảnh hơi nhiễu. Ở các mức ISO thấp, máy ảnh 5 "chấm" này cho ảnh khả quan, ít nhiễu màu sắc và phơi sáng chính xác, chỉ số quang sai màu cũng thấp. Nhưng từ ISO 400 trở lên, nhiễu trở nên nặng nề khiến bức ảnh chụp cũng như không.

Ưu: Phong phú tính năng và các chức năng điều khiển, thiết kế logic. Nhược: Thực thi xoàng, ảnh nhiễu ở ISO cao, lẫy zoom tác động vụng về. Điểm đánh giá: 6,8/10

Tóm lại, mặc dù có những nhược điểm Canon PowerShot A530 vẫn là một máy ảnh số giá rẻ khá tươm tất,cho ảnh đẹp trong môi trường sáng tốt. Dù vậy, nó cũng không hề nghèo nàn tính năng, cho phép người thích điều chỉnh vẫn có cơ hội can thiệp vào chất lượng ảnh theo ý thích. Tuy nhiên, nếu bạn có ngân sách rủng rỉnh hơn một chút hãy nghĩ đến người anh kế cận, A540, vừa nhiều hơn một chấm, tốc độ thực thi nhanh hơn lại có màn hình LCD lớn hơn hẳn (2,5 inch).

Giá tham khảo: 272 USD đã bao gồm VAT. Sản phẩm còn bao gồm thẻ nhớ 128 MB, đầu đọc thẻ nhớ và bao da.

T.B. (theo Cnet)

Ảnh: Cnet