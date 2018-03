'Săn' điện thoại giảm giá nhân khai trương cửa hàng / Đầu HD-DVD nhiều, Blu-ray khan hiếm ở VN

32 inch là kích cỡ màn hình phù hợp nhất với các hộ gia đình ở VN, với mức giá chỉ dao động từ 11 triệu đến 19 triệu đồng/chiếc tùy theo thương hiệu và model. Đó là những lý do chính khiến mặt hàng này trở nên hấp dẫn người tiêu dùng.

"Màn hình LCD 32 inch dòng V và D hiện tại cửa hàng chúng tôi không còn. Tôi nghĩ trên thị trường cũng hết hàng. Các hãng sản xuất không kịp", ông Bùi Hoàng Hải, cửa hàng điện tử Hoàng Hải số 23D Hai Bà Trưng (Hà Nội), cho biết.

Theo Giám đốc Trung tâm Nguyễn Kim (Tràng Thi - Hà Nội) Phạm Trường Giang, sản phẩm LCD của các thương hiệu tên tuổi như Sony, Samsung, Toshiba... đều bán rất chạy. Riêng màn hình 32 inch từ đầu tháng 1 đã bắt đầu rơi vào tình trạng khan hiếm và đến nay tại Nguyễn Kim cũng không còn nhiều, trong khi nhu cầu của khách hàng vẫn đang ở mức cao.

Màn hình LCD trở thành sản phẩm "nóng" nhất trong dịp mua sắm cuối năm.

Ảnh: N.A.

"Giữa một chiếc 32 inch giá 16,9 triệu đồng và một chiếc 40 inch giá 49,9 triệu đồng, sự chênh lệnh về kích cỡ không đáng bao nhiêu nhưng giá cả khác biệt như vậy thì sự lựa chọn của người tiêu dùng dễ dàng nghiêng về sản phẩm rẻ hơn", ông Giang phân tích.

"Năm nay, nhu cầu về TV tinh thể lỏng tăng đột biến. Tôi nghĩ điều đó cũng hợp lý vì giá màn hình CRT hiện tại cũng khoảng 7-8 triệu đồng/chiếc. Trong khi TV LCD chỉ nhỉnh hơn chút ít mà đẹp, sang trọng hơn, chất lượng hình ảnh tốt hơn và có nhiều tiện ích, kết nối được máy tính...", ông Lê Quang Vũ, đại diện của Media Mart, nhận định.

Nhiều người kinh doanh hàng điện tử cho biết nhu cầu về TV LCD tăng khoảng 300-400% so với tháng trước. Do dự đoán được tình hình, những đơn vị lớn như Media Mart, Carings... đã dự phòng sẵn một số lượng lớn loại màn 32 inch nên khẳng định vẫn còn số lượng nhất định để bán nhưng không đảm bảo tất cả các model 32 inch đều có đủ.

Sự tấp nập tại các trung tâm điện tử, điện máy ở cả ở Hà Nội và TP HCM phần nào phản ánh nhu cầu mua sắm của người dân dịp cuối năm. Số lượng tiêu thụ đồ điện tử, điện gia dụng hiện tăng khoảng 65% so với tháng trước và 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Đại diện của Trung tâm Nguyễn Kim khẳng định tại TP HCM, sức mua hàng điện máy nói chung tăng 100% so với năm ngoái. Nhiều trung tâm, cửa hàng cho biết sẽ mở cửa đến chiều 30 Tết và mở lại vào ngày mùng 6 Tết để đáp ứng tối đa nhu cầu.

Việc mua sắm gia tăng một phần cũng được kích cầu từ các chương trình khuyến mại, giảm giá của doanh nghiệp. Để thu hút khách hàng, nhiều đơn vị không ngại ngần tung ra các "chiêu thức" khá hấp dẫn. Media Mart tặng lò vi sóng trị giá 1,9 triệu đồng cho khách hàng mua điện thoại Dopod C720W giá 5,6 triệu đồng (nhưng với số lượng có hạn).

Nhiều cửa hàng lựa chọn những hình ảnh khuyến mại lạ mắt để hấp dẫn khách hàng. Ảnh: V.T.

Tại tất cả showroom của HP Việt Nam ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM đều xuất hiện Thần Tài phát lì xì cho khách tham quan với quà tặng là thùng bia, số điện thoại đẹp, phiếu giảm giá mua điện thoại HP cho những vị khách may mắn đến sớm. Còn người mua máy tính để bàn hoặc xách tay sẽ có thể nhận một trong các món quà là: Ram 512 MB, Ram 1 GB, túi xách HP, USB 1 GB, Access point, máy in D1460, Chuột quang, Loa Creative...

Nguyễn Anh