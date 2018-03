United 93 - tái hiện vụ khủng bố 11/9 / Miami Vice - quy tụ toàn 'sao' / Dạ yến - bóng đêm của tham vọng / Hình nhân liễu gai / Madagascar - xứ sở thần tiên / Thược dược đen

Poster của phim. Cận kề cái chết

Thay vì phải chạy ra khỏi vùng nguy hiểm, họ nhận được nhiệm vụ phải tiếp cận vào bên trong toà nhà để dập tắt đám cháy, tìm kiếm và sơ tán những nạn nhân còn lại bên trong. Tuy nhiên, toà nhà hàng trăm tầng đã đổ sụp bất ngờ khiến họ bị mắc kẹt trong đống đổ nát sâu hàng chục mét. Trong những phút giây đối diện với những nguy hiểm kề bên, trong khi bị thương nghiêm trọng, không cử động do bê tông đè lên, đất đá liên tục rơi xuống đầu, lửa thiêu ràn rạt khắp nơi, đạn dược tự phát nổ và cả nguy cơ bị lãng quên vùi lấp quá sâu..., hai người lính đã truyền cho nhau niềm tin vào cuộc sống và không nguôi hy vọng.

Đạo diễn Oliver Stone đã không chọn cách thể hiện của Chuyến bay số hiệu 93 (United 93) với cảnh những chiếc máy bay hay hành tung của những tên khủng bố. Kể cả cảnh những chiếc máy bay đã đâm vào hai toà nhà cao ngất của Trung Tâm thương mại quốc tế Mỹ ra sao cũng không cần thiết mà mà chỉ có cảnh bóng máy bay in trên mặt đất. Chủ trương của ông là tái hiện sự kiện này từ cái nhìn của những công dân bình thường, của những viên cảnh sát - những con người thật nhất.

Bắt đầu phim vẫn là một ngày thứ ba tưởng chừng như thường lệ đối với hạ sỹ cảnh sát John với giờ bình minh là 3:29 sáng và một cảnh thành phố New York khá thanh bình. Khi thấy có nhiệm vụ đến WTC khi toà nhà thứ nhất bị tấn công, họ còn khá mơ hồ về những diễn biến tnguy hiểm có thể xảy đến và chỉ nghe phong thanh qua điện thoại từ một người bạn. John và William cùng đồng đội tiến vào toà nhà một cách chậm rãi, cẩn trọng chứ không lao thẳng như những anh hùng trong các phim hành động. Cái tài của Oliver Stone là làm họ trở thành những anh hùng của đời thường và lấy được nước mắt của khán giả, mặc dù một phần thành công này là nhờ kịch bản của Andrea Berloff khá thuyết phục.

Hạ sỹ cảnh sát John và đồng đội trong trang phục đội cứu nạn.

Đạo diễn Stone khéo sắp xếp cắt ngang các cảnh thật diễn tả thảm hoạ này từ bên trong, chỉ với một số nạn nhân tiêu biểu nhưng làm cho người ta nhận ra tính tàn khốc của nó, xen lẫn những cảnh người thân đau đáu ngóng chờ tin tức trên mọi thông tin đại chúng. Bên cạnh nghị lực của bản thân, sự động viên của đồng đội, tiếp thêm nghị lực để họ có thể chiến thắng cái chết còn có cả sự khát khao trở về gia đình nhỏ đầy hạnh phúc. Nhưng nghị lực của họ sẽ không được đáp đền nếu không có những con người thầm lặng khác, "không có nhiệm vụ vẫn làm", như anh lính hải quân giàu lòng trắc ẩn Dave Karnes, vẫn le lói tia hy vọng tìm kiếm người sống sót.

Phim có tiết tấu chậm rãi, nhưng dựng lại khá chân thực, bao trùm cả gần lẫn xa làm do người xem hình dung được khá tường tận, thiệt hại to lớn cả về người và của, nỗi đau của những người ở lại do vụ khủng bố này gây ra. Tình người là thông điệp nữa mà đạo diễn Stone và nhà viết kịch Berloff muốn gửi gắm đến khán giả. Với World Trade Center, tình người đã được đánh thức và thể hiện nét đẹp cao cả của nó: người ta có thể vì quên mình người khác.

Anh lính hải quân Dave Karnes, một người thuộc trường phái thích "vác tù và hàng tổng".

Anh lính Jimero thực ngoài đời đã rất cảm động khi xem bộ phim về chính cuộc đời mình. Tất cả những gì đọng lại khi mọi người bước ra khỏi rạp sau khi xem Cận kề cái chết là niềm hy vọng và tình yêu con người. McLoughlin đời thực cũng cho biết anh không nghĩ gì khác ngoài việc phải đối mặt với cái chết. Cả hai đều chưa bao giờ nghĩ họ là những anh hùng, mà họ "chỉ muốn cho mọi người biết những cảnh sát cũng là những con người bình thường và có trái tim nhân ái". Họ chỉ là những mảnh nhỏ trong thảm kịch của ngày hôm ấy.

(đóng với Frances McDormand) và Moonstruck (đóng với Cher). Anh từng đoạt giải Oscar với phim Leaving Las Vegas (1995) và được đề cử giải này với phim Adaptation (2003). Cuối thập kỷ 90 anh bước chân sang thể loại phim hành động hốt bạc với hàng loạt phim như: The Rock (1996, với Sean Connery), Con Air (1997, với Ving Rhames), Face/Off (1997, với John Travolta) và Gone in Sixty Seconds (2000, với Angelina Jolie). Cage từng phải đổi nghệ danh để thoát khỏi cái bóng của người chú, vốn là nhà làm phim danh tiếng Francis Ford Coppola, để tự khẳng định mình

Cận kề cái chết sẽ được khởi chiếu tại rạp Megastar Cineplex và Trung tâm chiếu phim quốc gia, Hà Nội và các rạp ở TP HCM từ ngày mai, 24/11.

Sam Thái