Microsoft đã cho phép tải bản dùng thử Windows 8 Developer Preview trên các máy tính sử dụng kiến trúc chip x86 và phát cho khách tham dự 5.000 tablet dùng chip Intel. Tuy nhiên, một số máy tính bảng theo kiến trúc ARM do Nvidia, TI, Qualcomm phát triển lại được khóa trong tủ kính do phần mềm chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, trang The Verge đã có cơ hội tiếp cận tablet với chip lõi tứ của Nvidia.

Châu An (Ảnh và video: The Verge)