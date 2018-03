Medis giới thiệu pin dự trữ cho máy cầm tay

Nhưng điều này sẽ được hạn chế nếu người dùng biết sạc và dùng pin đúng cách.

Các loại pin điện thoại

Mỗi loại pin được thiết kế dành riêng cho một model điện thoại khác nhau và mỗi loại pin đó sẽ có tần suất sử dụng khác nhau.

Các loại pin cho "dế". Ảnh: FlatBattery.

Thế hệ đầu tiên là loại Nickel Cadmium (NiCad), sau đó là Nickel - Mtal Hydride (NiMH), Lithium - Ion (Li-Ion) và mới nhất là Lithium - Polymer (Li-Po). Cùng một kích cỡ, nhưng pin NiMH có dung lượng nhỏ hơn so với pin Li-Ion. Trong khi dung lượng pin NiMH chỉ có 550 mAh thì dung lượng của pin Li-Ion có thể lên đến 840 mAh. Do vậy, pin Li-Ion thường được sử dụng trong các điện thoại cao cấp để giảm trọng lượng của máy mà thời gian chờ vẫn lớn. Có đặc điểm tương tự pin Li-Ion là pin Li-Po đang được dùng trong các mẫu điện thoại mới nhất hiện nay. Loại này có nhiều kích thước và hình dạng khác nhau, nhưng vẫn đáp ứng được mức năng lượng mạnh nhất (1.100 mAh. 1.500 mAh...) và tần suất sử dụng lâu nhất (1.500 lần sạc) nên thường có giá cao hơn nhiều so với các loại pin khác.

Sạc đúng cách

Pin mới sẽ chỉ đạt hiệu suất cao nhất sau 3 lần sạc và sử dụng đầu tiên. Vì vậy, khi mua máy mới, nhất thiết bạn nên sạc pin theo đúng hướng dẫn của nàh sản xuất để pin đạt hiệu suất cao nhất và tuổi thọ lâu nhất.

Sạc pin theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Ảnh: Speedy.

Lần sạc đầu tiên: Cần sạc và giữ nguyên trạng thái sạc pin từ 8 - 10 giờ và có thể sạc ngay sau khi mua máy mà không phải chờ cho đến khi hết điện trong pin. Để thuận tiện, nên sạc vào buổi tối, cắm sạc liên tục trong vòng 8 - 10 giờ và sau đó có thể tháo ra sử dụng.

Lần sạc thứ hai : Chỉ tiến hành sau khi đã dùng cạn kiệt điện của lần thứ nhất và thời gian sạc pin cũng thực hiện từ 8 - 10 giờ như lần sạc đầu.

Lần sạc thứ ba : Chỉ tiến hành khi đã dùng kiệt pin điện của lần sạc trước và cũng sạc liên tục từ 8 - 10 giờ như hai lần sạc trước.

Từ lần sạc thứ tư trở đi : Không nên để kiệt pin cũng như sạc khi pin vẫn còn nhiều điện, tốt nhất là sạc khi pin báo còn một vạch.

Trong quá trình sạc, bạn cũng cần chú ý một số điểm sau

Mỗi điện thoại sử dụng một loại pin riêng. Ảnh: Hardwarezone.

Nên tắt máy để tránh tình trạng pin phải đồng thời làm việc ở hai trạng thái: nạp và phát điện. Nếu do nhu cầu công việc không thể tắt máy, hãy làm điều này ít nhất là 3 lần đầu tiên khi sạc pin mới.

Từ lần thứ tư trở đi, khi sạc, tránh sạc qua đêm và không để pin quá kiệt rồi mới sạc cũng như pin còn nhiều điện.

Sau khoảng 30 lần sạc bình thường thì nên để pin cạn kiệt một lần rồi sau đó sạc. Làm như thế, pin sẽ được làm tươi và kéo dài tuổi thọ.

Sử dụng điện thoại hợp lý

Kế đến bạn nên hiểu rõ cách sử dụng điện thoại của mình để biết và sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả nhất.

Trước khi sạc cần tắt máy. Ảnh: Science.

Tắt những chức năng không sử dụng như Bluetooth vì Bluetooth hao pin rất nhanh. Ngoài những máy có chế độ standby để giảm bớt việc tiêu hao năng lượng (khi điện thoại đang ở chế độ chờ) thì bạn nên tắt chế độ ScreenSaver là những hình ảnh động, chữ chạy... khi máy không sử dụng đến trong một thời gian.

Độ sáng màn hình nên để mức trung bình và bạn nên để chế độ tắt ánh sáng sau khoảng 10 đến 15 giây khi không dùng máy. Màn hình càng lớn thì ánh sáng màn hình sẽ làm hao pin khá nhanh.

Tắt các ứng dụng chạy ngầm trên máy như trò chơi, ứng dụng Wi-Fi... Ngoài ra, cũng phải để chuông nhỏ và rung nhẹ khi không cần thiết.

Kiểm tra máy mạng và máy thường xuyên : Một nguyên nhân làm hao tốn năng lượng đáng kể của pin là do mạng. Nếu ở nơi mạng yếu, máy sẽ phát ra năng lượng mạnh hơn để dò lại sóng, hoặc phần thu sóng của máy bị lỗi khiến nó phải liên tục phát năng lượng để dò tần số sóng.

Các chú ý khác

Kiểm tra pin. Ảnh: Eden.

Trong quá trình sử dụng, khi gặp trường hợp pin báo yếu (tức là chỉ còn một vạch) mà chưa thể sạc được ngay, bạn hãy tắt máy và để khoảng 10 - 15 phút. Khi bật lại hãy tắt hết các chức năng có thể tắt của máy như chuông, báo rung, để đèn màn hình ở mức đủ nhìn... Làm như vậy, bạn có thể duy trì pin dài hơn cho đến lúc có thể sạc được.

Một điều cần chú ý nữa là cách bảo vệ pin, tránh tối đa các va đập hay rơi... Khi tháo pin, nhất thiết phải tắt nguồn. Không để các vật kim loại chạm vào máy, dễ dẫn đến chập các mạch gây hỏng pin.

Sử dụng bộ sạc pin chính hãng, tránh dùng những sạc pin có dung lượng quá cao so với quy định. Dòng điện vào máy không ổn định cũng giàm giảm tần suất sử dụng của pin và gây cháy nổ.

(Theo Thế Giới @)