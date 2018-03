Qua quỹ Bill&Melinda Gates Foundation, nhà đồng sáng lập Microsoft tham gia vào rất nhiều dự án liên quan tới sức khỏe, giáo dục và nông nghiệp. Nhưng có một vấn đề khiến ông đau đầu chính là nhà vệ sinh, do đó ông bảo trợ chương trình phát minh lại toilet (Reinvent the Toilet), đầu tư hàng triệu USD cho 8 trường đại học để nghiên cứu loại bồn cầu có khả năng biến chất thải thành năng lượng. Hiện 40% dân số thế giới chưa biết đến hệ thống bồn cầu xả nước và mỗi năm có 1,5 triệu trẻ em chết vì tiêu chảy do vệ sinh kém.