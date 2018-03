Loa cho máy chơi game cầm tay / Các máy chơi game cầm tay (1) / Phụ kiện cho máy chơi game PSP / Người đẹp và máy chơi game DS Lite / Các máy chơi game chuyên dụng / Game cầm tay: Cuộc cạnh tranh quyết liệt

3. Atari Lynx

Vào năm 1987, Epyx nghiên cứu và chế tạo ra chiếc máy chơi game cầm tay đầu tiên của mình lấy tên Handy, sau đó có tên mới là Atari Lynx vào năm 1989. Đây cũng là máy chơi game cầm tay đầu tiên có màn hình màu. Ngoài ra tính năng mạng tích hợp hỗ trợ đến 17 người cùng lúc, bề mặt giữa phía D-pad và phím bấm có thể hoán đổi nhau để thích hợp cho người thuận tay trái là những điểm khá sáng giá của máy.

Tuy nhiên, những đặc điểm kể trên cũng là những nguyên nhân đẩy giá máy lên cao. Lý do khách quan đó đẩy người tiêu dùng phải lựa chọn những sản phẩm khác vừa với túi tiền của mình hơn. Ngoài ra, hình dáng kềnh càng, tiêu thụ điện năng cao và ít game hỗ trợ từ hãng thứ ba đã đẩy Atari Lynx xuống hố sâu trước chiến dịch quảng cáo rầm rộ của Nintendo. Mặc dù nỗ lực gỡ gạc bằng cách thiết kế lại sản phẩm vào năm 1991 nhưng Atari Lynx cũng không tránh khỏi thất bại được báo trước.

Nhà thiết kế Atari Lynx

Hãng Epyx (sau được đổi tên là Automated Simulations) thành lập vào năm 1978, đồng thời là nhà phát hành game đầu tiên cho máy BASIC (Commodore BASIC) mang tên Freeman and Connelley và game Starfleet Orion cho Commodore Pet. Thời gian sau, công ty phát triển khá nhiều game cho các máy tính gia đình phổ biến như Apple II Family, serie TRS-80, Atari 400/800 và Commodore 64.

4. NEC Turbo Express

TurboExpress thực chất là phiên bản cầm tay của máy TurboGrafx, ra đời năm 1990 với giá khởi điểm 249,99 USD (sau đó đẩy lên 299,99 USD, rồi nhanh chóng trở về mức cũ, đến năm 1992 thì trượt xuống mức 199,99 USD). Tại Nhật, tên của nó là PC Engine GT.

NEC Turbo Express. Ảnh: Geocities.

Turbo Express có thể chơi tất cả các game trên TurboGrafx (tất nhiên trên chiếc thẻ nhỏ thiết kế riêng cho máy có tên gọi HuCards). Nó có màn hình 66 mm (2,6”) bằng với Game Boy, 512 màu. Turbo có bộ nhớ RAM 64 KB và chạy 2 CPU 6820 song song ở tốc độ 3,58 MHz.

Bên cạnh đó, máy còn có chức năng “Turbo Vision” - bộ điều chỉnh TV kèm cổng xuất âm thanh/hình ảnh (cổng RCA), cho phép bạn dùng TurboExpress như đầu video. Ngoài ra, chức năng TurboLink của máy cho phép kết nối 2 người chơi. Tuy nhiên, cho đến khi nó “qua đời”, chỉ duy nhất trò chơi Falcon là tận dụng được chức năng này.

5. Sega Game Gear

Sega Game Gear là máy game thứ ba có màn hình. Ảnh: Vidgame.

Đây là máy game cầm tay thứ ba có màn hình màu sau Lynx và Turbo Express. Ra mắt tại Nhật năm 1990, sau đó một năm, máy đổ bộ lên Bắc Mỹ và châu Âu. Dựa trên nền tảng Sega Master System, Sega có khả năng tạo ra game nhanh chóng nhờ thư viện đồ sộ kế thừa từ Master System.

Cũng giống như Lynx và TurboExpress, Game Gear cũng chịu thất bại trước việc Game Boy bành trướng sự thống trị trên thị trường game cầm tay. Dù vậy, nó cũng xoay trở được doanh số khá hơn hai đàn anh Lynx lẫn TurboExpress, với sự hỗ trợ từ Sega đến năm 1997 và Majesco cắt giảm giá cho phiên bản năm 2000. Đây chính là chiếc máy chơi game handheld sống thọ nhất không thuộc sở hữu Nintendo (nếu không tính PSP sau này).

Những game tiêu biểu của Sega Game Gear

Double Dragon là game hành động cuộn cảnh được phát triển bởi Tenchnos Japan Corporation. Nguyên bản của game được thiết kế bởi Yoshihisa Kishimoto. Double Dragon chịu ảnh hưởng khá mạnh của phim võ thuật, đặc biệt là những bộ phim của Lý Tiểu Long, tiêu biểu như Enter the Dragon.

Trong game, người chơi sẽ điều khiển cặp anh em song sinh Billy và Jimmy Lee, hai võ sư của môn phái Sou-Setsu- Ken. Ngoài việc kéo dài thành nhiều phần khác nhau, Double Dragon phổ biến đến nỗi nó còn được dựng thành phim và cả truyện tranh.

Ninja Gaiden Ninja Rykenden tên tiếng Nhật là Legend of the Ninja Dragon Sword (còn có tên là Shadow Warriors ở châu Âu) là game hành động dành cho máy NES và được phát triển bởi Tecmo. Nguyên bản của game ra đời tại Nhật vào năm 1988. Sở dĩ tạo được tiếng vang ngay từ khi ra mắt game vì đây là một trong những game đầu tiên sử dụng hoạt cảnh sống dựng bằng phim và nổi tiếng về độ khó.

6. Game Boy Color

Bộ sưu tập Game Boy Color. Ảnh: Kejes.

Game Boy Color ra đời 21/10/1998 tại Nhật và xuất hiện tại Mỹ vào tháng 11 cùng năm. Màn hình màu, sáng và lớn hơn Game Boy Pocket. Bộ xử lý Zilog Z80 và dung lượng nhớ của Game Boy Color nhanh gấp đôi đàn anh Game Boy. Ngoài ra, máy cũng được tích hợp cổng hồng ngoại kết nối không dây, điều mà cả Game Boy và Game Boy Advance không có được.

Việc ra đời của Game Boy Color chính là câu trả lời của Nintendo trước sức ép của các nhà phát triển game về hệ máy mới, bởi phần cứng khiêm tốn trong phiên bản Game Boy Pocket rất khó để phát triển game. Ưu điểm, hỗ trợ ngược các game trước đây trên Game Boy (đây cũng là console đầu tiên hỗ trợ tính năng này) giúp máy sở hữu thư viện game đồ sộ mà đàn anh mình có được. Đây cũng là thế mạnh giúp các dòng sản phẩm Game Boy trở về sau có thế cạnh tranh mạnh trước những đối thủ khác.

Những game tiêu biểu của Game Boy Color

Dragon Warrior I&II dành cho Game Boy Color phát hành tại Nhật vào 23/09/1999 với cái tên Dragon Quest I&II. Sau đó, game được chuyển thể sang tiếng Anh để ra mắt tại Bắc Mỹ vào 27/09/2000. Đây thực chất là phiên bản gộp được làm lại của Dragon Quest I và Dragon Quest II trên máy Famicom (NES – Nintendo Entertainment System) trước đây.

The Legend of Zelda: Oracle of Seasons, The Legend of Zelda: Nut of the Mysterious Tree và The Legend of Zelda: Chapter of Earth là hai sản phẩm của Game Boy Color được phát triển bởi sự cộng tác giữa Nintendo và Capcom. Mặc dù ra cùng thời điểm và lấy chung đề tài về cuộc phiêu lưu của anh chàng Link, thế nhưng cách chơi của hai game trên khác biệt nhau khá nhiều. Nếu Oracle of Ages nặng về tính giải đố thì ngược lại Oracle of Seasons lại nhấn mạnh về tính hành động. Điểm khác khá thú vị là bạn có thể sử dụng nhân vật của một trong hai bản chơi kể trên để hoán đổi chúng sang bản chơi còn lại, qua kết nối bằng cáp hay mật mã để khám phá “true ending” của trò chơi.

(Phần 1)

(Theo TGVT)