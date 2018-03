Khơi mào cho trào lưu laptop giá rẻ là chiếc máy tính xách tay XO trong dự án One Laptop Per Child của Viện công nghệ Massachusetts (Mỹ) bắt đầu từ năm 2005. Theo đó, tham vọng của dự án là bán máy với giá chỉ 100 USD cho trẻ em các nước nghèo nhưng sau này do chi phí cao, họ phải nâng giá lên dần 150, 180, 200 USD và có thể hơn. Intel từng tham gia vào dự án này nhưng sau đó rút lui. Giá: 200 USD; CPU: AMD Geode LX-700 tích hợp chip đồ họa; màn hình 7.5 inch, 1200 x 900 pixel; RAM 256 MB; Ổ flash 1 GB; 802.11b/g Wi-Fi; Camera tích hợp, loa, bàn chơi game.