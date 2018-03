Ông Okamoto Susumu, Chủ tịch IT Holdings (trái) bắt tay Chủ tịch FPT Trương Gia Bình.

Ngày 12/3, ông Okamoto Susumu, Chủ tịch IT Holdings - một trong những tập đoàn CNTT lớn nhất của Nhật Bản đã tới Việt Nam để ký kết thành lập liên doanh F-Agrex chuyên về BPO (Business Process Outsource - ủy thác nghiệp vụ kinh doanh). F-Agrex là liên doanh hợp tác giữa FPT Software và Agrex, công ty thành viên của IT Holdings. Trao đổi với báo giới bên lề buổi ký kết, ông Okamoto cho biết ông đã đến thăm một số cơ sở BPO, trường đại học tại Việt Nam. “Tôi thấy vững lòng khi đến những nơi này. Tôi đã gặp các sinh viên, những người sẽ tạo dựng tương lai đất nước. Đôi mắt họ rất sáng. Tôi cũng thấy sự cố gắng của các bạn rất rõ ràng”, ông Okamoto chia sẻ. “Việc FPT và Agrex cùng phát triển sự nghiệp BPO là một việc làm có ý nghĩa. Nhu cầu thị trường BPO rất lớn, chỉ lo Việt Nam tuyển dụng và đào tạo không kịp”, ông nhấn mạnh.

BPO là ngành dịch vụ còn rất non trẻ ở Việt Nam trong khi Nhật Bản đã có 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Đây cũng là ngành cần rất nhiều nhân lực nhưng trình độ không quá cao để thực hiện các công việc như nhân viên tổng đài (contact centre), nhập liệu, phân tích kinh doanh... Bên cạnh mảng gia công phần mềm (ITO), các tập đoàn CNTT lớn của Ấn Độ như Tata, Infosys... đều duy trì song song hai mảng BPO và ITO với tỉ lệ 50:50. Ông Yamaguchi Katsunori, Tổng Giám đốc Agrex, cho biết thị trường lao động Nhật Bản đang ngày càng bị thu hẹp. So với cách đây vài chục năm, số người ở độ tuổi lao động đã giảm 50%. Điều này buộc các công ty Nhật phải chuyển các công việc xử lý phía sau (back office) ra ngoài. So với thành phố Đại Liên (Trung Quốc), nơi tập trung nhiều công ty CNTT, giá lao động của Việt Nam chỉ bằng một phần ba. Vì vậy, việc Agrex thành lập liên doanh tại Việt Nam được rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm.

Để đáp ứng ngay nhu cầu cho thị trường Nhật, ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Software, cho biết dự kiến từ nay đến cuối năm, liên doanh sẽ tuyển dụng từ 100 đến 500 lao động. Bên cạnh việc tuyển mới và đào tạo lại (chủ yếu là đào tạo tiếng Nhật và kỹ năng nhập liệu), FPT đồng thời cho mở thêm chuyên ngành BPO tiếng Nhật tại trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic để có thêm nguồn nhân lực cho các năm tiếp theo. Dự kiến liên doanh chính thức hoạt động từ tháng 7 này.

Hải Mỹ