Trong một thông báo chính thức, BlackBerry cho biết sẽ không còn tung ra các bản cập nhật bảo mật hàng tháng cho BlackBerry Priv - smartphone chạy Android "đời đầu", được hãng điện thoại Canada nhấn mạnh đến tính an toàn và quyền riêng tư. Do đó, Priv luôn được cập nhật thường xuyên, được CEO John Chen nhấn mạnh là "an toàn nhất trên thị trường" thời điểm đó.

BlackBerry Priv không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật hàng tháng.

Ra mắt tháng 11/2015, thiết bị được kỳ vọng sẽ vực dậy một BlackBerry đang lâm vào cơn khủng hoảng. Tuy nhiên, doanh số của nó không được như kỳ vọng và BlackBerry cũng đã không cập nhật Android 6.0 cho thiết bị này năm ngoái.

Alex Thurber, đại diện bộ phận di động của BlackBerry, cho biết đối với khách hàng là doanh nghiệp, hãng sẽ vẫn cung cấp các bản vá lỗi cần thiết theo yêu cầu. Với những ai mua máy đang trong thời gian bảo hành, công ty vẫn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình.

Bên cạnh đó, BlackBerry cũng lên kế hoạch cho việc khai tử hoàn toàn BlackBerry 10 và các dịch vụ liên quan đến hệ điều hành BlackBerry. "Chúng tôi sẽ hỗ trợ BlackBerry 10 và hệ điều hành BlackBerry trong ít nhất hai năm nữa. Chúng tôi cũng dự kiến đóng cửa một số dịch vụ như kho ứng dụng BlackBerry World vào 31/12/2019, BlackBerry Travel tháng 2/2018) và các dịch vụ gọi điện thoại video Playbook vào tháng 3/2018", đại diện BlackBerry cho biết.

BlackBerry từng tạo ra nền tảng di động BlackBerry OS và nhiều ứng dụng được đánh giá là bảo mật nhất cho điện thoại. Tuy nhiên với những bước đi sai lầm, hãng đã phải khai tử nền tảng này để tập trung vào smartphone chạy Android. Nhưng theo Zdnet, việc thay đổi có vẻ như chưa đạt hiệu quả, khi thị phần hãng này trên thị trường smartphone đang dần biến mất.

Bảo Lâm