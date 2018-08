''Những chú lính gác thông minh biết học thói quen sinh hoạt của người dùng và điều chỉnh kịch bản hoạt động phù hợp. Đó chính là mô hình chúng tôi hướng tới khi xây dựng sản phẩm SmartHome Security", ông Nguyễn Bá Cơ, Tổng Giám đốc Bkav SmartHome nói nhân sự kiện ra mắt sản phẩm mới nhất của Tập đoàn công nghệ Bkav.

Với mức giá 50 triệu đồng, SmartHome Security gồm thiết bị an ninh trung tâm, hàng rào điện tử, các cảm biến, hệ thống IP camera ghi hình...dựng nên hàng rào nhiều lớp theo thời gian thực.

Số lớp bảo vệ có thể tùy chỉnh theo nhu cầu gia chủ. Thông thường, một biệt thự được phân thành bốn lớp bảo vệ vật lý như hàng rào, sân vườn, các hệ thống cửa, các khu vực trong nhà.

Tính "thông minh" mà ông Bá Cơ đề cập được dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Theo đại diện nhà sản xuất, đây cũng là điểm khác biệt của sản phẩm so với các thiết bị hiện có trên thị trường. Công nghệ AI giúp phát hiện thông minh, loại bỏ các hiện tượng cảnh báo sai, nhầm. Bkav cho biết triết lý của sản phẩm là an ninh cũng cần đi liền với tiện nghi.

Thuận tiện khi lắp đặt hệ thống Smarthome với các thiết bị nhỏ gọn.

Theo đại diện nhà sản xuất, hệ thống an ninh Bkav Smarthome Security hoạt động theo nguyên lý lấy phần mềm là chủ đạo. Bao gồm một thiết bị trung tâm và các cảm biến làm nhiệm vụ thu thập thông tin và truyền về tín hiệu trung tâm. Sau khi nhận được tín hiệu, hệ thống sẽ ra quyết định cho phù hợp với hoàn cảnh như bật hệ thống đèn cảnh báo, hú còi, nhắc tin, gọi điện...

"Sản phẩm có thể phát hiện và cảnh báo cháy, báo khói, phát hiện người xâm nhập trái phép, phát hiện cạy cửa, xem hình ảnh trực tiếp khu vực cảnh báo. Có nhiều cấp độ khác nhau như sáng đèn, hú còi, nhắn tin... hoặc tạm dừng an ninh", ông Bá Cơ mô tả thêm.

Nhà sản xuất cho biết công nghệ AI còn có thể phân biệt người trong hoặc ngoài nhà và có khả năng tự chuyển chế độ an ninh theo ngữ cảnh. Khi có người lạ đột nhập, hệ thống sẽ tự động bật toàn bộ đèn sân vườn lên để xua đuổi. Nếu đối tượng bỏ đi sẽ trở về trạng thái bình thường. Nếu đối tượng vẫn ở lại, mức độ cảnh báo sẽ nâng cao hơn như hú còi, nhắc tin, gọi điện. Với người nhà, hệ thống sẽ tự nhận biết và không cảnh báo.

Khi phát hiện chủ nhân quên đóng cửa nhà hoặc nguy cơ cháy nổ, xâm nhập trái phép, hệ thống sẽ phát đi cảnh báo theo các cấp độ an ninh khác nhau như bật đèn tại khu vực có đột nhập, hú còi báo động, gửi tin nhắn, gọi điện tới gia chủ...Có thể tính toán để loại bỏ các cảnh báo giả, cảnh báo không chính xác.

SmartHome Security có khả năng tự động điều chỉnh thời gian cảnh báo theo thói quen sử dụng của gia đình. Chẳng hạn, khi cài giờ mặc định, hệ thống sẽ tự động kích hoạt. Tuy nhiên, nếu cùng thời điểm gia đình đang tiếp khách thì hệ thống sẽ tạm dừng và bật an ninh khi khách về.

Hệ thống có khả năng nhận diện và phát cảnh báo khi có người lạ đột nhập.

Thiết bị an ninh cho gia đình là sản phẩm ngày càng được nhiều khách hàng quan tâm, nhất là những gia chủ ở nhà riêng, biệt thự. Theo một đại lý phân phối, thị trường ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm an ninh giá rẻ, nhưng điểm yếu của những sản phẩm này tiềm ẩn nhiều rắc rối cho gia chủ như phát hiện, cảnh báo nhầm, gây bất tiện khi nhà có khách, hay có người lớn tuổi sinh hoạt không theo giờ giấc thông thường...

"Trí tuệ nhân tạo sẽ là chìa khóa giải quyết các bất cập trên", ông Nguyễn Bá Cơ nhận định. Theo đại diện Bkav, AI sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong ngành sản xuất các thiết bị an ninh. Trong tương lai, sản phẩm này sẽ còn là một thực thể có trí tuệ giúp tối ưu việc sử dụng năng lượng, công năng cũng như tăng cường sự tương tác giữa chủ nhà và hệ thống. Với sự phát triển mạnh mẽ của AI, trên nền tảng khai thác dữ liệu lớn (Big Data), hệ thống an ninh cho gia đình sẽ mang tới người sử dụng sự tiện nghi cao tối đa, cũng như hỗ trợ chủ nhà trong việc cung cấp thông tin và ra quyết định.

Bkav là tập đoàn công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm, chính phủ điện tử, nhà sản xuất smartphone và các thiết bị điện tử thông minh, cung cấp dịch vụ Cloud Computing. Bkav nằm trong top 10 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam bình chọn, top 10 Dịch vụ hoàn hảo do Hội Tiêu chuẩn & Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam bình chọn.

Phạm Vân