Bphone, ra mắt cuối tháng 5/2015, là chiếc điện thoại Việt thu hút sự chú ý cũng như gây nhiều tranh cãi nhất. Theo lộ trình, Bphone 2 sẽ trình làng giữa năm 2016. Tuy nhiên, hai năm đã qua và thế hệ tiếp theo của Bphone vẫn "bặt vô âm tín" dù có thời điểm Bkav giải thích họ lùi thời điểm công bố để có thêm thời gian áp dụng công nghệ mới.

Một nguồn tin nội bộ của Bkav chia sẻ về khả năng công ty an ninh mạng sẽ bỏ cuộc chơi smartphone do vấp phải những rào cản về môi trường kinh doanh, công nghiệp phụ trợ... Bkav khẳng định sản xuất smartphone theo mô hình nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) như Apple, Samsung… để đảm bảo Bphone thực sự "made in Vietnam". Họ đã đầu tư công sức và tài chính trong suốt 6 năm để theo đuổi mục tiêu này. Tuy nhiên, để làm được điều đó thì chuỗi cung ứng phụ trợ mang tính quyết định.

Bphone ra mắt trong một lễ công bố hoành tráng và nhận được nhiều khen chê.

Trong khi đó, Bkav cũng đang muốn nắm bắt cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với các giải pháp về an ninh mạng và nhà thông minh sẵn có của họ, nên dự án Bphone đang được xem xét trước khi đưa ra quyết định trong vài tháng tới.

Khi được hỏi về tương lai của Bphone, ông Nguyễn Tử Quảng, Tổng giám đốc Bkav, thừa nhận khó khăn là có thật nhưng chiếc điện thoại này là tâm huyết của ông và không chia sẻ gì thêm.

Châu An