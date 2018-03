Đó là khoảnh khắc Charlie Rose, người dẫn chương trình 60 Minutes hỏi ông về đối thủ quá cố Steve Jobs.

Bill Gates luôn tôn trọng người bạn - đối thủ lâu năm của ông là Steve Jobs.

"Khi Jobs bệnh, tôi tới thăm và ở bên ông ấy. Chúng tôi nói về những thứ chúng tôi đã học được trong đời, về gia đình, về đủ mọi chuyện. Ông ấy chẳng hề tỏ ra u uất mà luôn có cái nhìn hướng về phía trước, nói rằng chúng tôi đã không thực sự cải tiến giáo dục nhờ vào công nghệ", Gates nhớ lại chuyến thăm cuối cùng của ông vào tháng 5/2011 trước khi đồng sáng lập Apple qua đời. "Jobs cho tôi xem chiếc thuyền mà ông ấy đang đóng và chia sẻ sự mong mỏi được ở trên đó như thế nào, dù cả hai cùng hiểu rằng điều đó khó mà xảy ra được".

Du thuyền Venus, được đặt theo tên nữ thần của tình yêu, sắc đẹp và thịnh vượng, được Steve Jobs lên ý tưởng năm 2009. Venus đã được công ty đóng tàu Feadship (Hà Lan) hạ thủy ngày 28/10/2012 với sự góp mặt của bà Laurene (vợ Steve Jobs) và ba người con là Reed, Erin và Eve.

Dù Microsoft và Apple luôn cạnh tranh nhau quyết liệt, Gates khẳng định: "Ở góc độ nào đó, tôi và Jobs trưởng thành cùng nhau. Chúng tôi cùng tuổi (cùng sinh năm 1955), cùng có sự lạc quan một cách ngây thơ và cùng tạo nên sự nghiệp lớn. Chúng tôi tạo ra những sản phẩm, những điều mới mẻ - hầu hết khi là đang đối thủ của nhau. Nhưng chúng tôi luôn tôn trọng nhau và vẫn giữ liên lạc kể cả khi ông ấy lâm bệnh".

Gates và Jobs lần đầu gặp nhau vào cuối thập niên 70 của thế kỷ trước.

Chủ tịch Microsoft thừa nhận họ đã phát triển nhiều mẫu máy tablet từ lâu nhưng Apple mới là hãng biết cách móc nối các thành phần khác nhau để tạo nên một sản phẩm thành công. "Cảm nhận của ông ấy về thiết kế, rằng mọi thứ phải nằm trong một khuôn phép thẩm mỹ nhất định, đã chứng minh rằng thiết kế có thể đưa bạn đi theo hướng mà ở đó các sản phẩm mang tính hiện tượng sẽ ra đời", Gates nhận xét. "Ông ấy còn có trực giác đáng kinh ngạc về marketing".

Bill Gates và Steve Jobs cũng từng có một cuộc trò chuyện công khai hiếm hoi trên sân khấu tại hội thảo All Things Digital năm 2007. Khi được hỏi về tình bạn giữa hai người, Jobs nói vào giai đoạn cả hai bắt đầu khởi nghiệp, họ đã quen với việc luôn là những người trẻ nhất trong phòng, còn giờ họ là những người già nhất. "Những kỷ niệm mà chúng tôi đã có dài hơn cả con đường trải dài phía trước", Jobs cũng trích dẫn câu hát trong bài Two of Us của The Beatles.

Châu An

