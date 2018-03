Trong phần "Ask me anything" trên website thảo luận Reddit, Bill Gates cho biết chính sự ẩn danh của tiền kỹ thuật số đã khiến nó trở thành công cụ hỗ trợ khủng bố và tội phạm rửa tiền.

"Một trong những tính năng chủ đạo của tiền kỹ thuật số là sự ẩn danh và tôi không nghĩ điều này tốt", nhà sáng lập Microsoft, nói. "Trong khi với tiền tệ, chính phủ có thể dễ dàng hơn trong việc truy tìm khủng bố, trốn thuế và nạn rửa tiền".

Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates. Ảnh: Getty Images.

"Ngay bây giờ, tiền kỹ thuật số đã được sử dụng để mua fentanyl (một loại thuốc giảm đau như heroin) và các loại thuốc khác. Vì vậy nói trở thành công nghệ có thể gây ra cái chết một cách trực tiếp. Tôi nghĩ rằng làn sóng đầu cơ ICO (gọi vốn) và tiền điện tử rất nguy hiểm cho những nhà đầu tư lâu dài".

Trước Bill Gates, nhà đầu tư Warren Buffet cũng cho rằng cuộc đầu cơ "điên cuồng" của tiền điện tử "sẽ kết thúc theo cách tệ hại".

Hiện nay có hàng trăm đồng tiền điện tử nhưng nổi bật nhất vẫn là Bitcoin. Nó được phát hành năm 2009 bởi một nhân vật bí ẩn có biệt danh Satoshi Nakamoto. Đồng tiền kỹ thuật số này có thể được trao đổi trực tiếp bằng thiết bị kết nối Internet mà không cần thông qua một tổ chức tài chính trung gian nào.

Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước khẳng định đây không phải là tiền tệ theo pháp luật hiện hành và cũng không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Đại diện cơ quan này khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không nên đầu tư, nắm giữ và giao dịch liên quan đến Bitcoin cũng như các loại tiền ảo khác.

Bảo Anh