Ông Văn Bé (huyện Nhà Bè, TP HCM) đang tìm mua đầu thu có thể xem được bóng đá. Là một ngư dân chủ yếu sống trên thuyền, ông sử dụng đầu thu truyền hình vệ tinh giá rẻ thu sóng miễn phí. "Đầu thu dùng chảo thu sóng vệ tinh bình thường xem được nhưng giờ lại cắt hết các kênh phát sóng World Cup, nên tôi mua máy mới", ông Bé cho biết. Trong khi đó, ông Lê Duy (huyện Bình Chánh) cũng đang muốn mua một thiết bị mới để thay thế cho đầu thu vệ tinh loại cũ bị cắt sóng, trong khi chiếc TV của ông chưa hỗ trợ chuẩn DVB-T2.

Một số mẫu đầu thu có tích hợp DVB-T2 đang bán trên thị trường.

Tại một cửa hàng bán các thiết bị truyền hình, trong đó có đầu thu kỹ thuật số trên đường Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè), trong khoảng một tiếng buổi sáng đã có 3 khách hỏi mua đầu thu hỗ trợ DVB-T2. Theo chủ cửa hàng tên Huy, trong thời gian diễn ra World Cup, lượng đầu thu truyền hình có hỗ trợ DVB-T2 và các loại đầu thu khác có thể xem được bóng đá tăng khá mạnh, mỗi ngày có thể bán được 10 đến 15 đầu thu, thậm chí là hơn 20 mẫu trong thời gian diễn ra vòng bảng, gấp ba so với ngày thường.

Ngay cả các quận nội thành TP HCM, nhu cầu về đầu thu có thể xem được bóng đá tăng cao, dù không bằng các quận huyện vùng ven. Ông Vũ, một chủ cửa hàng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), mỗi ngày có khoảng 7 đến 10 đầu được bán ra, tăng gấp đôi so với bình thường. Theo người này, mạng Internet chập chờn, trong khi TV họ thuộc đời cũ chưa tích hợp DVB-T2 có thể là nguyên nhân.

Đại diện một đại lý đầu thu truyền hình nằm trên đường Trịnh Quang Nghị (Bình Chánh) cho biết, doanh nghiệp của ông đang rơi vào tình trạng "cháy hàng" các loại đầu thu DVB-T2 để cung cấp cho các cửa hàng do nhu cầu tăng cao. "Chúng tôi đã chuẩn bị khoảng hơn 10.000 đầu thu nhưng đã hết sạch sau gần ba tuần diễn ra World Cup và đang tiếp tục nhập về để phân phối. Trước đó, chúng tôi đánh giá nhu cầu người dân thấp hơn so với các kỳ Euro, World Cup trước do hầu hết TV hiện nay đã tích hợp DVB-T2 nhưng thực tế lại cao hơn", đại diện này cho biết.

Các loại đầu thu có hỗ trợ DVB-T2 hầu hết đến từ Trung Quốc như KTS, Apolo, i-Sky, JPK, Dunals, Jpark, Pentasat... hoặc do một số công ty Việt Nam sản xuất, phân phối như Hùng Việt, LTP Việt Nam, 1TV, ITT... Tuy nhiên, người mua chủ yếu chọn các mẫu đến từ Trung Quốc do giá bán khá rẻ, chỉ từ 400.000 đồng kèm ăng-ten, dây (300.000 đồng chỉ đầu thu) và bảo hành 6 đến 12 tháng, trong khi các mẫu của Việt Nam hoặc được nhập khẩu chính ngạch có giá không dưới 600.000 đồng chỉ gồm đầu thu. "Mục đích chính để xem bóng đá nên chỉ cần chênh lệch vài chục nghìn đồng là người mua sẵn sàng chọn thiết bị rẻ hơn", anh Hưng nhận xét.Trần Hưng (quận 7), một người khá am hiểu về thiết bị nghe nhìn nhận định, người mua đầu thu mới thường là để thay thế các thiết bị bắt sóng vệ tinh bình thường vẫn xem được nhiều kênh trong đó có VTV3 hay VTV6, nhưng đã bị cắt sóng do cung cấp khóa mã tín hiệu trên vệ tinh để chống vi phạm bản quyền. Bên cạnh đó, không ít người dùng truyền hình giao thức IPTV và OTT chọn đầu thu TVB-T2 vì mạng Internet chập chờn, nghẽn mạng do World Cup diễn ra trong thời gian đứt cáp quang AAG, nhất là khoảng 19 giờ tối - thời điểm diễn ra các trận vòng bảng vốn có nhiều người xem cùng lúc.

Còn theo một người am hiểu trong lĩnh vực nhập khẩu thiết bị số, trong đó có đầu thu TV, do loại đầu thu này được nhập về theo đường tiểu ngạch, nhập lậu thay vì phân phối chính thức, chưa thực hiện công bố hợp quy, chưa dán nhãn hàng hóa, chưa có logo số hóa truyền hình... nên có giá rẻ hơn. Tất nhiên, khách hàng có thể đối mặt với tình trạng bị cắt sóng bất ngờ hoặc trục trặc, hư hỏng trong khi sử dụng do chất lượng linh kiện kém, đó là chưa kể việc mua là hành động tiếp tay cho hàng lậu. "Tốt nhất người dùng nên mua hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có bảo hành dài hạn để tránh rắc rối về sau", người này đưa ra lời khuyên.

Riêng với ăng-ten có hai loại, ăng-ten trong nhà được thiết kế gọn nhẹ, dễ lặp đặt, giá rẻ nhưng phạm vi thu sóng kém; trong khi ăng-ten ngoài trời có khả năng thu tín hiệu sóng tốt, mạnh nhưng lại cồng kềnh, phải lắp ở nơi có độ cao như mái nhà. Ăng-ten DVB-T2 có giá khá rẻ, từ vài chục nghìn đồng đã kèm dây cho loại dùng trong nhà, đắt hơn là loại có mạch khuếch đại giá khoảng hơn 100.000 đồng, còn ăng-ten ngoài trời giá từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng. Cáp tín hiệu đồng trục RG5 (5c) được bán với giá 5.000 đồng mỗi mét.

