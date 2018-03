Theo trang công nghệ The Verge, một công dân Palestine đã bị cảnh sát Israel bắt vì đăng ảnh đứng dựa vào chiếc máy ủi với lời chú thích có nghĩa "yusbihuhum" (chào buổi sáng). Lý do là công cụ chuyển ngữ tự động của Facebook đã dịch câu này thành "tấn công họ" trong tiếng Do Thái và "làm đau họ" trong tiếng Anh.

Sau khi nhận được thông báo, cảnh sát lập tức tiến hành bắt giữ vì nghi ngờ anh này đang chuẩn bị một cuộc tấn công bằng máy ủi. Công dân này được thả vài giờ sau đó khi mọi hiểu nhầm được hóa giải.

Bức ảnh và lời chú thích vô hại khiến thành viên này gặp rắc rối.

"Đáng tiếc hệ thống dịch ngôn ngữ của chúng tôi đã diễn giải sai chú thích ảnh vào tuần trước. Chúng tôi đã xin lỗi thành viên này và gia đình anh vì sự phiền toái mà công cụ gây ra", Necip Fazil Ayan, phụ trách nhóm kỹ sư phát triển các công nghệ liên quan đến ngôn ngữ của Facebook, trả lời trên Gizmodo.

Công cụ dịch của Facebook tích hợp trí tuệ nhân tạo và đang thực hiện khoảng 4,5 tỷ lượt dịch mỗi ngày trên mạng xã hội.

