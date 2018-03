Trang Boy Genius Report đăng một ảnh chụp màn hình cho thấy iPhone 5 sẽ xuất hiện vào tuần đầu tiên của tháng 10 và được bán ngay sau đó. Tài liệu này cũng khẳng định Sprint trở thành hãng viễn thông thứ ba tại Mỹ tham gia vào việc phân phối iPhone (bên cạnh AT&T và Verizon).

Cùng lúc, trang This is my next cũng đưa tin Best Buy đang thiết lập "quầy hàng Apple" (Apple fixture) tại các chuỗi cửa hàng bán lẻ của họ vào thứ 6 ngày 21/10.

iPhone 5 được cho là sẽ có chip A5 như trong iPad 2, camera 8 megapixel.

Tổng hợp hình ảnh về iPhone thế hệ mới bị lộ gần đây:

Đây được cho là một phiên bản iPhone 4S giá rẻ. Ảnh: MacPost. Mặt sau của iPhone 5, tên mã N94. Ảnh: MacPost. Bộ vỏ dành cho iPhone 5 (màu xanh) được đăng trên trang 9to5Mac cho thấy điện thoại sẽ có thiết kế giống iPad 2 (hơi uốn cong ở mặt sau thay vì vuông vắn như iPhone 4). MacRumors lại đăng bằng chứng cho thấy smartohone của Apple không có phím Home.

Châu An