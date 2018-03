Ảnh minh hoạ.

Ngày 13/1, cả 2 đã bị công an bắt giữ. Theo lời khai ban đầu, thủ phạm ghi lại những thuê bao tham gia chương trình nhắn tin quyên góp tiền cho Quỹ Vì người nghèo trên truyền hình. Sau đó, chúng sử dụng dịch vụ nhắn tin từ Internet đến điện thoại di động bằng dịch vụ 998 và 996 của VASC để gửi thông điệp: “Cảm ơn Quý vị đã tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo. Hãy soạn tin nhắn theo mẫu ... để nhận số tiền là ... và các phần quà có giá trị ”. Mẫu xác nhận được chúng cài vào chính là cú pháp để nạp Vcoin (tên loại tiền để thanh toán các dịch vụ trò chơi trực tuyến của VTC) cho tài khoản chơi game online của chúng. Nếu chủ thuê bao gửi tin xác nhận sẽ bị mất 15.000 đồng, 70% số tiền này được chuyển vào tài khoản của VTC, 30% được các nhà cung cấp dịch vụ mạng giữ lại. Kẻ lừa đảo không được tiền mặt nhưng có 120 Vcoin trong tài khoản game của mình.

Lần theo dấu vết từ các tài khoản game nói trên, Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao (thuộc C15, Bộ Công an) khoanh vùng khu vực thành phố Vinh, Nghệ An. Tối ngày 12/1, cơ quan điều tra tiếp tục lần theo trên Internet, xác định được thủ phạm sử dụng dịch vụ nhắn tin 998 và 996 của VASC để phát tán tin nhắn lừa đảo. Sáng 13/1, cửa hàng Internet công cộng trên phường Hưng Bình, thành phố Vinh do Phương quản lý bị khám xét khẩn cấp. Máy tính và các vật dụng sử dụng để phạm tội bị niêm phong làm vật chứng. Đến 21 giờ cùng ngày, đại diện C15 và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội tỉnh Nghệ An đã bắt khẩn cấp và đề nghị khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với hai tên này.

Phương và Hoà khai nhận đã nhắn 1.000 tin nhắn, số tiền chiếm đoạt là khoảng 15 triệu đồng. Cơ quan điều tra nhận định mặc dù số tiền không lớn, nhưng đây chỉ là hai trong số rất nhiều kẻ đang tiến hành lừa đảo bằng tin nhắn SMS. Đại diện VTC cho biết họ đã phải cảnh báo nhiều lần trong các dịch vụ sử dụng Vcoin nhưng hiện cũng chưa có giải pháp tối ưu. Trong khi đó, VASC đã phải tạm dừng dịch vụ nhắn tin từ Internet 998 và 996 của mình sau khi được cảnh báo về việc bị lợi dụng để lừa đảo.

Hưng Hải