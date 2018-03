Đại diện VNISA và KISIA ký kết biên bản ghi nhớ Việt - Hàn về an toàn thông tin.

VNISA và KISIA cũng đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác thống kê, báo cáo chỉ số phát triển, hỗ trợ việc thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế về sản phẩm, dịch vụ bảo mật CNTT…

Ông Deuk-Choon Lee, Chủ tịch KISIA, nhấn mạnh việc 2 bên sẽ tăng cường các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, hợp tác với Hiệp hội an ninh thông tin các nước trên thế giới và trong khu vực châu Á. “Chúng tôi rất ủng hộ việc tăng cường hợp tác để tiến tới có thể thành lập được một Hiệp hội An ninh thông tin khu vực châu Á nhằm liên kết các nước trong khu vực và cùng nhau hợp tác về an toàn thông tin”.

VNISA cũng đã giới thiệu với phía Hàn Quốc các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin, trong đó có 2 công ty sản xuất phần mềm diệt virus là CMC Infosec và Bkav. Ông Deuk-Choon Lee tỏ ra lạc quan và cho rằng rất có thể trong tương lai gần, Việt Nam hay Hàn Quốc sẽ có các công ty mang tầm quốc tế về các sản phẩm an toàn thông tin.