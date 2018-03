Cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2017 bắt đầu diễn ra từ sáng 16/12 và kết thúc ngày 17/12 tại Hà Nội với sự tham gia của 453 đội đến từ 62 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan...

Ngay sau khi khai cuộc, nước chủ nhà Việt Nam tỏ ra chiếm ưu thế khi chiếm hơn một nửa tổng số đội ghi điểm trên Bảng xếp hạng WhiteHat Grand Prix 2017. Kết quả, đội CLGTftMeePwn của Việt Nam đã chiến thắng chung cuộc trong khi đội 217, từng vô địch WhiteHat Grand Prix cả hai mùa 2015 và 2016 xếp ở vị trí thứ hai. Ngôi vị thứ ba thuộc về Dogfish đến từ Mỹ.

WhiteHat Grand Prix 2017, do Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Bkav đồng tổ chức, là một trong số ít các cuộc thi về an ninh mạng trên thế giới thu hút được số lượng lớn các đội thi của các trường đại học, viện nghiên cứu tham dự.

Đại diện Cục An toàn Thông tin và Bkav bấm nút mở đề cuộc thi.

Ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, đánh giá cuộc thi là hành động cụ thể, thiết thực trong việc đóng góp cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin đến năm 2020 theo chủ trương của chính phủ.

Các đội thi đấu theo hình thức Jeopardy, giải các câu hỏi thuộc chủ đề Web Exploit (lỗ hổng web), Reverse (dịch ngược), Pwnable (khai thác lỗ hổng phần mềm), Forensics (điều tra số) và Crypto (phá mã).

Là cuộc thi quốc tế do Việt Nam tổ chức, chủ đề Di sản văn hóa Việt đã được lồng ghép vào trong các đáp án. Mỗi khi giải thành công một đề thi, hình ảnh, nội dung giới thiệu về các di sản như: Trống Đồng, Tranh dân gian, Ca dao tục ngữ, Phong tục tập quán, Lễ hội…sẽ xuất hiện, giúp các đội hiểu thêm về văn hóa, con người Việt Nam.

WhiteHat Grand Prix được tổ chức lần đầu tiên ở cấp quốc gia năm 2014 và bắt đầu mở rộng ra quy mô toàn cầu từ năm 2015.

Châu An