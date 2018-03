Ông Dương Dũng Triều, Tổng Giám đốc FIS nhận định, dịch vụ chữ ký số là một thị trường mới mẻ nhưng đầy tiềm năng, bởi về lý thuyết, bất cứ lĩnh vực nào cũng cần xác thực và có thể áp dụng chữ ký số. Đặc biệt, sau khi được công nhận có giá trị pháp lý tương đương như chữ ký tay, chữ ký số sẽ trở thành một hướng kinh doanh đầy tiềm năng.

Trước khi cung cấp dịch vụ chữ ký số, FPT đã tham gia phát triển các ứng dụng cho khách hàng như hệ thống trao đổi thông tin giữa kho bạc, hải quan, ngân hàng HSM, hệ thống kê khai thuế điện tử… Ngoài ra, còn nhiều ứng dụng trao đổi thông tin trong các tổ chức tài chính công hoặc lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, viễn thông do FPT phát triển. Do đó, đây là một lợi thế khi đơn vị cung cấp am hiểu cũng như nắm rõ cách thức vận hành của ứng dụng để tích hợp chữ ký số một cách có hiệu quả.

Ông Triều cũng cho biết sau khi được cấp phép, ngoài việc xây dựng các chính sách về bảo mật, giá thành và hỗ trợ khách hàng, FPT cũng sẽ tư vấn để khách hàng sử dụng chữ ký số một cách có hiệu quả nhất.