Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Nguyễn Phương Nga. Ảnh: Nguyễn Hưng

Website của Trung tâm Biên - Phiên dịch của Bộ Ngoại giao đã bị tin tặc để lại một số thông tin bằng tiếng Trung và có hình ảnh cờ Trung Quốc.

Trang thông tin điện tử của Bộ cũng đã bị tấn công dạng từ chối dịch vụ (DOS - Denial of Service) vào chiều 8/6 khiến việc truy cập gặp khó khăn.

Các cơ quan an ninh mạng của Bộ Ngoại giao và của Việt Nam đang áp dụng biện pháp ngăn chặn để đảm bảo an toàn cho các site này cũng như các website trong nước. Hiện các trang của Bộ Ngoại giao đã hoạt động bình thường.

Bà Nga cho hay, vài ngày qua, một số website tại VN cũng trở thành mục tiêu của tin tặc.

Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Bộ phận an ninh mạng của Công ty Bkav, nhận định: "Các vụ tấn công vừa qua cho thấy tình trạng đảm bảo an toàn thông tin cho website trong nước chưa được chặt chẽ, nhất là những site nhỏ trực thuộc Bộ, cơ quan ban ngành càng dễ bị lơ là hơn. Tuy nhiên, các site nhỏ có thể được đặt chung máy chủ với website chính thức và hacker có thể lợi dụng điểm yếu của mắt xích này để làm bàn đạp tấn công các site lớn. Do đó, các chuyên gia về an toàn thông tin phải áp dụng những biện pháp bảo mật một cách tổng thể".

Trước đó, trong Bản tin an ninh mạng hàng tháng, Bkav đã thống kê trong tháng 5 có ít nhất 41 website của các cơ quan, doanh nghiệp tại VN bị xâm nhập, trong đó chỉ có 1 trường hợp gây ra bởi hacker trong nước và 40 trường hợp do hacker nước ngoài.

