Mỗi khi khách truy cập nhấn nút "Like" của Facebook tích hợp bên cạnh video, người đứng đầu nước Pháp sẽ tiến thêm một bước từ trong Điện ra ngoài đường phố.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hai lần trở thành mục tiêu của hacker. Ảnh: AFP.

Người phát ngôn của Điện Elysee thừa nhận cuộc thâm nhập diễn ra vào tối 26/7. Hack đã lợi dụng một lỗi hệ thống phần mềm cũ để tạm thời điều khiển trang chính nhưng sự số đã được khắc phục vào sáng 27/7.

Năm ngoái, tài khoản Facebook của Nicolas Sarkozy cũng bị chiếm quyền và kẻ tấn công đã giả danh tổng thống đăng thông điệp rằng ông sắp từ chức.

Trong khi đó, cũng liên quan đến hoạt động của các hacker, cảnh sát Scotland vừa bắt giữ một thanh niên 19 tuổi được cho là nhân vật chủ chốt Topiary của nhóm tin tặc Lulzsec.

Topiary là người quản lý và đăng phát ngôn của nhóm này lên tài khoản Twitter với hơn 7.000 người theo đuôi (follower). Tuy nhiên, các thông điệp đã bị xóa từ ngày 22/7 trừ tuyên bố duy nhất: "Không ai có thể giam cầm được tư tưởng" (You cannot arrest an idea).

Thành viên của hai nhóm tin tặc tấn công toàn cầu liên tục sa lưới. Ảnh minh họa: MaxPC.

Tuần trước, FBI cũng bắt giữ 16 thành viên thuộc nhóm Anonymous trong chiến dịch "phá các cuộc tấn công trên mạng chống lại các tổ chức và tập đoàn lớn do Anonymous và Lulzsec gây ra".

Hai nhóm hacker này là thủ phạm tấn công hàng loạt trang web nổi tiếng như của CIA, FBI, PayPal, Soca, Sony, News International... và mới nhất là vụ thay đổi nội dung trên website của báo The Sun (Anh) để đăng tin giả mạo rằng ông trùm truyền thông Rupert Murdoch đã đột tử.

Châu An