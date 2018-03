Tin giả này do tin tặc tung ra sau khi chiếm toàn quyền điều khiển tài khoản trên mạng xã hội Twitter của hãng này. Các thông điệp giả mạo được đăng tải vào rạng sáng nay và tài khoản Twitter đăng tin này có tới 33.000 người theo dõi. Nguồn tin từ The Next Web (TNW) cho biết một nhóm tự xưng là Script Kiddies đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đột nhập này.

Nguồn: The Huffington Post

TNW cũng cho biết, Script Kiddies đã khoe khoang các chiến tích này trên 2 tài khoản Twitter của nhóm, nhưng các tài khoản này đã bị Twitter hủy bỏ ngay lập tức. Hành động của Script Kiddies được liệt vào dạng những hành động bị khinh bỉ trên web, dạng những kẻ không có trình độ lập trình thực sự chỉ biết dùng những công cụ hack có sẵn để chọc phá thế giới mạng.