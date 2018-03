Tương tự như những phiên bản trước, quá trình cài đặt NIS 2012 diễn ra nhanh chóng và không yêu cầu khởi động lại hệ thống. Nếu nâng cấp NIS 2012 từ các phiên bản Norton Internet Security trước đó, key bản quyền cũng sẽ tự động được phát hiện và kích hoạt.

Cài đặt NIS 2012.

Một trong những điều dễ nhận thấy ở NIS 2012 là giao diện người dùng đã được tinh giản, lược bỏ bớt những lựa chọn không cần thiết. Một thanh trạng thái ở chính giữa màn hình sẽ thông báo cho người dùng biết hệ thống đã an toàn hay chưa. Hai nút Scan Now và LiveUpdate sẽ giúp bạn tiến hành quét virus và cập nhật kho dữ liệu của NIS 2012, trong khi nút Advanced sẽ đưa bạn đến các tùy chọn nâng cao hơn.

Giao diện chính của NIS 2012.

Một bản đồ thế giới với các chấm vàng nhấp nháy được bố trí ngay phía dưới cửa sổ chính của NIS 2012. Theo Symantec, mỗi chấm vàng này là đại diện cho một mối nguy hiểm của mỗi người dùng trên toàn thế giới đã được phát hiện và ngăn chặn thành công bởi NIS 2012.

Menu Settings cũng được thiết kế lại để đơn giản hóa các thao tác của người dùng. Các thẻ Computer, Network, Web, General, và Help kết hợp cùng các mục AntiVirus and SONAR Exclusions, Computer Scan, Real Time Protection và Updates cho phép chủ động tùy chỉnh và lựa chọn các thiết lập phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của mình. Đây là một cải tiến đáng kể của NIS 2012 so với các phiên phiên bản Norton Internet Security trước đó, thường hạn chế trong việc cho phép người dùng tùy chỉnh các thiết lập nâng cao.

Menu Settings.

Một trong những tính năng mới nhất được Symantec giới thiệu trong NIS 2012 là Startup Manager, quản lý các ứng dụng khởi động cùng hệ thống vốn đã được tích hợp sẵn trong các phiên bản Norton 360. Với tính năng này, người dùng có thể dễ dàng tắt các ứng dụng không cần thiết khởi động cùng Windows. Điểm ưu việt của NIS 2012 so với các chương trình quản lý ứng dụng khởi động cùng hệ thống là việc cung cấp thêm 3 thẻ Community Usage, Resource Usage và Delay Start, cho người dùng biết thêm các thông tin như ứng dụng nào đó được nhiều người sử dụng sử dụng, cái nào chiếm nhiều tài nguyên hệ thống và tạm hoãn để ứng dụng không khởi động ngay cùng hệ thống.

Startup Manager.

Tính năng SONAR cũng được nâng cấp lên phiên bản 4.0 và cải thiện đáng kể trong phiên bản NIS 2012. SONAR giúp khóa các chương trình nguy hiểm dựa trên hành vi, bảo vệ tính máy tính theo thời gian thực an toàn trước các virus, spyware chưa từng biết đến, đồng thời cô lập hiệu quả các cuộc tấn công từ Internet. SONAR cũng phát hiện được nhiều biến thể khác nhau của malware, loại bỏ triệt để những đối tượng nguy hiểm khỏi máy tính bị “nhiễm khuẩn” từ trước.

NIS 2012 có một tính năng Norton Management hoàn toàn mới. Nó cho phép sử dụng NIS 2012 từ bất cứ nơi đâu để tải xuống các cập nhật, cài đặt chương trình, theo dõi tình trạng của hệ thống, gỡ bỏ hay kích hoạt bản quyền chỉ cần một kết nối Internet.

Norton Management.

Ngoài ra, NIS 2012 cũng cải thiện tính năng Download Insight 2.0 và Norton Safe Web để bảo vệ người dùng trước các ứng dụng nguy hiểm trước khi cài đặt chúng, bằng cách thông báo ứng dụng đó có gây hại cho máy tính hay không cũng như cảnh báo về các trang web và các đường link không an toàn hiện lên trong kết quả tìm kiếm.

Qua một số thử nghiệm thực tế, NIS 2012 hoàn thành tác vụ quét nhanh hệ thống Quick Scan trong 2 phút 41 giây. Trong khi, tác vụ quét toàn bộ hệ thống Full Scan mất 1 giờ 42 phút 49 giây đề hoàn tất. Máy tính thử nghiệm trước sau cài đặt NIS 2012 mất thêm khoảng 11.5 giây để khởi động vào Windows và 4.2 giây để tắt hoàn toàn. Điểm số của phần mềm đánh giá hệ thống Cinebench cũng giảm xuống 325 điểm khi máy tính có cài đặt NIS 2012. Tất cả các kết quả thử nghiệm đều cho thấy, khi sử dụng NIS 2012, máy tính chỉ bị ảnh hưởng rất nhỏ đến hiệu năng.

So sánh thời gian khởi động, tắt máy trước và sau khi cài NIS 2012.

Trong các thử nghiệm về khả năng phòng ngừa và ngăn chặn mối nguy hiểm của trang web AV-Test.org, NIS 2012 đều nằm trong top đầu. Sản phẩm của Symantec đạt điểm tối đa 100/100 trong các thử nghiệm về khả năng bảo vệ hệ thống trước virus, sâu độc hại và Trojan. Cụ thể, NIS 2012 có thể ngăn ngừa 100% các nguy cơ lây nhiễm virus khi tải các file tự chạy exe, chặn đứng hoàn toàn các khả năng “dính phải” mailware khi người dùng vô tình click vào các đường link trên Internet hay pop-up quảng cáo,… bảo vệ an toàn hệ thống trước các file đính kèm độc hại trong e-mail. Ngoài ra, NIS 2012 cũng không hề phát hiện nhầm bất cứ phần mềm, website hay đường link an toàn nào là virus.

Đánh giá khả năng phòng ngừa malware của AV-TEST.

Với các thử nghiệm về khả năng sửa chữa hệ thống sau khi đã bị “nhiễm bệnh”, NIS 2012 vẫn đứng đầu dù số điểm chỉ là 132/150. Chương trình có thể gỡ bỏ khoảng 95% các malware thịnh hành đang chạy trong hệ thống bao gồm cả rootkit và các malware ẩn danh, loại bỏ 77% những phần mềm giả mạo chương trình diệt virus và không hề xóa hay gỡ nhầm các phần mềm an toàn.

Đánh giá khả năng sửa chữa hệ thống của AV-TEST.

NIS 2012 được bán tại thị trường Việt Nam với giá 290.000 đồng mỗi bản quyền cho một máy tính.

Việt Thy