Video nhiều lượt xem nhất mọi thời đại trên YouTube bị hack

Văn phòng công tố viên Paris (Pháp) đặt tên cho hai nghi phạm là "Nassim B" và "Gabriel KAB". Hai thanh niên 18 tuổi này đã truy cập vào tài khoản YouTube của Vevo, nền tảng video âm nhạc nổi tiếng toàn cầu, sau đó thay đổi ảnh bìa, tiêu đề... của hàng loạt bài hát.

Despacito trên YouTube đã bị hacker đổi ảnh bìa.

Despacito do Luis Fonsi và Daddy Yankee thể hiện nằm trong số những video bị ảnh hưởng. Đây là clip đầu tiên trên YouTube đạt 5 tỷ view, trở thành video có nhiều lượt xem nhất mọi thời đại trên nền tảng chia sẻ này. Thời điểm bị hack, ảnh bìa của video bị thay bằng một bức ảnh của bộ phim Money Heist.

Tin tặc cũng nhắm đến video của các nghệ sỹ nổi tiếng khác như Selena Gomez, Taylor Swift, Katy Perry, Chris Brown và Shakira. Điểm chung là tất cả những video này đều được quản lý bởi Vevo.

Các video bị ảnh hưởng đều đã được khôi phục và giữ nguyên lượt xem. Các nhà điều tra ở Paris đang làm việc với sự hỗ trợ của Văn phòng luật sư quận Manhattan ở New York (Mỹ), nơi Vevo đặt trụ sở.

Despacito là video ca nhạc được ra mắt hồi 1/2017. Nó nhanh chóng vươn lên thứ hạng cao, rồi vượt qua hai video "tượng đài" đình đám về lượt xem trước đó là See You Again và Gangnam Style để thành video được xem nhiều nhất mọi thời đại trên YouTube.

Bảo Anh