Security World 2010 thu hút khoảng 1.000 lượt người tham dự.

Sự kiện do Cục Tin học Nghiệp vụ, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật - Bộ Công an, Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam (VNCERT), Bộ TTTT và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG Việt Nam) phối hợp tổ chức.

Với chủ đề “Xây dựng chiến lược an ninh bảo mật thiết thực và hiệu quả trước những thách thức kinh tế mới”, Security World 2010 đã giới thiệu các giải pháp bảo mật với hiệu quả cao, chi phí hợp lý giúp các doanh nghiệp có thể tối ưu hóa được lợi ích từ những đầu tư về bảo mật. Điều này hết sực hợp lý khi các ngân sách bảo mật bị kiểm soát chặt chẽ hơn do tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế vừa qua.

Tại hội thảo, các chuyên gia về an ninh mạng dự báo, năm 2010 Việt Nam sẽ tiếp tục là năm nóng bỏng về an ninh mạng bằng việc xuất hiện nhiều biến thể virus mới, tội phạm mạng sẽ chuyên nghiệp, tinh vi hơn, các vụ việc đánh cắp thông tin dữ liệu về người dùng sẽ phức tạp hơn.

Phiên Hội thảo chính tại Security World 2010 đã mang lại cái nhìn tổng quan về lộ trình triển khai an toàn thông tin từ phía các cơ quan quản lý nhà nước với các báo cáo chính tập trung vào chủ đề "Thực trạng an ninh thông tin số tại Việt Nam: Kinh nghiệm và xu hướng trong thời gian tới”. Nắm bắt được những thách thức về an toàn thông tin mà các doanh nghiệp, tổ chức đang phải đối mặt trong tình hình kinh tế biến động phức tạp hiện nay, Security World 2010 tập trung đánh giá thực trạng, hiệu quả công tác an toàn thông tin và đề xuất chiến lược an ninh thông tin số hiệu quả cho doanh nghiệp, tổ chức với 2 chuyên đề chuyên sâu:

Chuyên đề về quản lý an ninh thông tin đi sâu bàn luận các giải pháp giúp các doanh nghiệp, tổ chức xây dựng chiến lược đảm bảo an ninh, an toàn thông tin thiết thực và hiệu quả. Chuyên đề về công nghệ bảo mật cập nhật các công nghệ bảo mật hiệu quả nhất hiện nay về bảo mật truyền thông, bảo mật mạng và bảo mật dữ liệu. Security World 2010 cũng đã thảo luận về những giải pháp bảo mật giúp đảm bảo môi trường an toàn cho các hoạt động giao dịch và kinh doanh trực tuyến.

Security World 2010 cũng đã dành riêng 1 chuyên đề cho các CIO và CSO, nhằm đem đến cái nhìn cận cảnh về an ninh thông tin số trong môi trường đa diện cũng như đi sâu vào phân tích vai trò của CSO và bộ phận chuyên trách về an ninh thông tin trong cơ quan ,tổ chức. Diễn đàn có sự tham gia của những chuyên gia hàng đầu về an ninh bảo mật trong nước cũng như trong khu vực như ông Trần Nguyên Vũ, Phó Cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính; ông Đỗ Ngọc Duy Trác, Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, VNCERT; ông Ngô Tuấn Anh, CSO, Giám đốc BKIS Telecom; ông Võ Văn Khang, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Việt Á. Bốn diễn giả này đã được nhận Giải thưởng CSO Awards 2009.